Фотонастроение: как в Калуге «грибы» танцевали вальс

Недавно в Калуге в третий раз прошел общественный губернский бал-маскарад. В этом году он был посвящён лесной тематике, поэтому в бальных костюмах гостей присутствовали осенние и лесные мотивы. Крупнейший бал в регионе посетили жители не только Калуги и области, но и танцоры из Москвы, Обнинска, Козельска, Тулы, Орла, Брянска. Всего более 100 человек стали гостями сказочного леса.

Бал традиционно состоял из трёх отделений с небольшими перерывами. Всего мероприятие длилось больше 5 часов. Участники исполнили 35 танцев: польки, марши, кадрили, народные шотландские и валлийские, английские контрдансы, вальсы и другие.

Публикуем фотографии с бала. Их авторы: Андрей Шаронов, Светлана Теренина и Виктор Ларин.

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