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Калуга вошла в ТОП-10 городов с лучшими управленческими аппаратами в стране

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 25.12.2019 11:34 0 521
Калуга вошла в ТОП-10 городов с лучшими управленческими аппаратами в стране

Во вторник, 24 декабря, близкое к российским властям Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг эффективности управления в городских округах России.

Он отражает качество власти на местах, при этом без привязки к личностям глав городов и субъектов – мэрам, главам администраций, губернаторам и т.п. То есть отражает качество работы именно муниципального аппарата.

- В этой связи рейтинг эффективности управления в городских округах призван показать актуальные результаты работы муниципальной власти в целом, - говорят составители ТОПа. - В представленном рейтинге даны оценки эффективности работы городской власти за 2019 год.

Данный рейтинг стал третьим по счету. Два предыдущих публиковались в 2018 году. В них Калуга также занимала место в первой десятке.

В ТОП, помимо региональных центров, вошли крупные городские округа с населением более 300 тысяч человек. Всего оценивалась работа администраций 92 городов России.

Согласно методике, общий балл выводится по итогам оценки двух блоков: политико-управленческого и социально-экономического. Оценка выводится на основе анализа статистических данных и результатов работы экспертов по формуле, опубликованной на сайте Агентства.

В число экспертов входит 171 человек, среди которых – политологи, ученые, журналисты, бизнесмены и т.п. Они отмечают, что в общем и целом работа муниципальной власти в России ухудщилась, однако лидеры, входящие в первую десятку, не изменились.

Возглавляет рейтинг Тюмень, а Калуга попала на 9 место.

- Можно констатировать, что состав первой десятки остался без изменений в сравнении с прошлым рейтингом, подчеркивая формирование в стране группы городов с наиболее эффективным управлением, - подчёркивают составители ТОПа.

- Несмотря на турбулентность ситуации в российских городах, лидеры рейтинга демонстрируют устойчивость позиций, подчеркивая успехи менеджмента и накопленный потенциал, - говорится в пояснительной записке к рейтингу. - Список лидеров выглядит достаточно разнообразным. С одной стороны, здесь есть города с большим ресурсным потенциалом, которым успешно распоряжается местная власть, такие как Тюмень, Салехард и Ханты-Мансийск. К этой группе примыкают ряд городов-миллионников: Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, а также небольшая, но экономически успешная Калуга. С другой стороны, есть города, которые трудно назвать лидерами экономического развития, но где власти эффективно распоряжаются ресурсами, добиваясь максимума возможного: Грозный, Саранск, а также Курск.

При анализе работы чиновников на местах, эксперты отмечают, что сложности с эффективностью муниципальной власти могут сказаться и на подготовке к местным выборам 2020 года. Правда, Калуге, по мнению экспертного сообщества, это не грозит.

- Пока наиболее позитивной нам представляется, исходя из результатов рейтинга, ситуация в Казани, Ростове-на-Дону и Калуге, - говорится в исследовании.

Городской округ

ОБЩИЙ ИТОГ

Балл

Ранг

Тюмень

0,667

 

1

 

Казань

0,659

 

2

 

Салехард

0,634

 

3

 

Ханты-Мансийск

0,597

 

4

 

Грозный

0,589

 

5

 

Уфа

0,565

 

6

 

Ростов-на-Дону

0,560

 

7

 

Курск

0,551

 

8

 

Калуга

0,550

 

9

 

Саранск

0,548

 

10

 

 

 

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 25.12.2019 11:34 0 521
Тэги: область
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