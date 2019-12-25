Калуга вошла в ТОП-10 городов с лучшими управленческими аппаратами в стране

Во вторник, 24 декабря, близкое к российским властям Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг эффективности управления в городских округах России.
Он отражает качество власти на местах, при этом без привязки к личностям глав городов и субъектов – мэрам, главам администраций, губернаторам и т.п. То есть отражает качество работы именно муниципального аппарата.
- В этой связи рейтинг эффективности управления в городских округах призван показать актуальные результаты работы муниципальной власти в целом, - говорят составители ТОПа. - В представленном рейтинге даны оценки эффективности работы городской власти за 2019 год.
Данный рейтинг стал третьим по счету. Два предыдущих публиковались в 2018 году. В них Калуга также занимала место в первой десятке.
В ТОП, помимо региональных центров, вошли крупные городские округа с населением более 300 тысяч человек. Всего оценивалась работа администраций 92 городов России.
Согласно методике, общий балл выводится по итогам оценки двух блоков: политико-управленческого и социально-экономического. Оценка выводится на основе анализа статистических данных и результатов работы экспертов по формуле, опубликованной на сайте Агентства.
В число экспертов входит 171 человек, среди которых – политологи, ученые, журналисты, бизнесмены и т.п. Они отмечают, что в общем и целом работа муниципальной власти в России ухудщилась, однако лидеры, входящие в первую десятку, не изменились.
Возглавляет рейтинг Тюмень, а Калуга попала на 9 место.
- Можно констатировать, что состав первой десятки остался без изменений в сравнении с прошлым рейтингом, подчеркивая формирование в стране группы городов с наиболее эффективным управлением, - подчёркивают составители ТОПа.
- Несмотря на турбулентность ситуации в российских городах, лидеры рейтинга демонстрируют устойчивость позиций, подчеркивая успехи менеджмента и накопленный потенциал, - говорится в пояснительной записке к рейтингу. - Список лидеров выглядит достаточно разнообразным. С одной стороны, здесь есть города с большим ресурсным потенциалом, которым успешно распоряжается местная власть, такие как Тюмень, Салехард и Ханты-Мансийск. К этой группе примыкают ряд городов-миллионников: Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, а также небольшая, но экономически успешная Калуга. С другой стороны, есть города, которые трудно назвать лидерами экономического развития, но где власти эффективно распоряжаются ресурсами, добиваясь максимума возможного: Грозный, Саранск, а также Курск.
При анализе работы чиновников на местах, эксперты отмечают, что сложности с эффективностью муниципальной власти могут сказаться и на подготовке к местным выборам 2020 года. Правда, Калуге, по мнению экспертного сообщества, это не грозит.
- Пока наиболее позитивной нам представляется, исходя из результатов рейтинга, ситуация в Казани, Ростове-на-Дону и Калуге, - говорится в исследовании.
|
Городской округ
|
ОБЩИЙ ИТОГ
|
Балл
|
Ранг
|
Тюмень
|
0,667
|
1
|
Казань
|
0,659
|
2
|
Салехард
|
0,634
|
3
|
Ханты-Мансийск
|
0,597
|
4
|
Грозный
|
0,589
|
5
|
Уфа
|
0,565
|
6
|
Ростов-на-Дону
|
0,560
|
7
|
Курск
|
0,551
|
8
|
Калуга
|
0,550
|
9
|
Саранск
|
0,548
|
10