Обзор недели: островок стабильности в океане турбулентности

В среду, 25 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».

Итоги недели

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

Аномальная погода сопровождается аномальными сводками.

— Мы живём в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия, — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают, что в самом центре предновогодней столицы — на подступах к зданию ФСБ — случилась перестрелка.

Правда, чуть ранее в эфире телепрограммы «Большая игра» Песков ­поведал, что внешний мир полон угроз и вызовов, но в Багдаде всё спокойно.

— Это времена перемен. Россия остаётся островком стабильности в таком океане турбулентности.

Про стабильность — в свежем анекдоте:

— Выступал? — Выступал. — Сколько говорил? — 4 часа 20 минут. — Что сказал? — Ничего.

В остальном — сплошная турбулентность. И её пугающие знаки.

Напавший на ФСБ стрелок-одиночка мечтал стать мастером спорта по стрельбе. В его квартире нашли семь единиц зарегистрированного по закону оружия. По словам тренера, стрелял он плохо, общался вроде нормально, только вот «на занятия ходил в таком длинном чёрном плаще с капюшоном».

И тут уж не важно — по крайней мере, для выдававших ему разрешение на покупку оружия докторов, — с кем именно он был (и был ли) связан: «с какими-то арабами», «с российскими нодовцами» или «с националистами» из соседней — то ли братской, то ли вражеской — страны. Мог быть связан и с рептилоидами, например.

Люди «в чёрных плащах с капюшонами» — товар всё-таки штучный. Но есть и массовые угрозы.

Минимальная розничная цена на водку в России с 1 января 2020 года увеличится до 230 рублей за пол-литра.

А наш, калужский, федеральный вице-премьер Максим Акимов анонсировал снижение нештрафуемого превышения скорости до 10 км/ч вместо привычных уже 20.

— Делать мы это точно будем — у нас нет никаких сомнений, что точность показаний приборов в автомобиле и точность работы камер абсолютно точно позволяют наказывать водителей, — заявил он.

Сказанное — прямо в пику непосредственному начальнику, премьер-министру Медведеву. Двумя неделями раньше тот проявил себя как лучший друг автомобилистов, раскритиковав лоббируемое ГИБДД снижение нештрафуемого порога и дав Акимову поручение ещё раз проанализировать вопрос. И вот результаты анализа — всё вопреки водительскому опыту шефа, который как раз утверждал, что определяющие скорость приборы никакой абсолютной точности не гарантируют.

И конспирологи да аналитики опять гадают, что сия турбулентность значит. Добрый и злой следователи? Взял огонь на себя? Пошёл на обострение?

Турбулентность и в местных верхах — почти в полном соответствии с пророчеством Ломоносова: Калуга сибиряками прирастать будет. А всё, говорят, потому, что Москва давно уже приросла сибиряком Собяниным.

Впрочем, наблюдательные калужане подметили, что по церковной линии городами-побратимами Калуга и Тобольск стали уже задолго до недавнего назначения тоболяка Владимира Мазура первым замом калужского губернатора.

Но вернёмся к островку стабильности. В бушующем океане турбулентности он у каждого свой — в зависимости от настроек мозга. Но у всех рождённых в СССР есть и один общий. Новый год называется, и ёлка — символ его. Не та, что «попала в золотое сечение» или соревнуется с другими по высоте или бюджетной стоимости. А домашняя: маленькая, дешёвая, какая угодно — но всё равно самая лучшая и самая красивая.

С Новым годом, дорогие островитяне! С новыми надеждами!

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе главному Деду Морозу Калуги.

— По традиции незадолго до Нового года я вместе со Снегурочкой и Зимушкой-Зимой проехался по городу и проверил, готов ли он к празднику. Увиденное порадовало дедушку: ёлок в городе много, они красиво украшены, наконец-то появилось достойное яркое освещение. Единственное, чего очень сильно не хватает, — снега. Ведь это один из основных атрибутов Нового года. Но ничего страшного, Зимушка-Зима обещала до 31 декабря с этим вопросом разобраться.

— Хочется попросить калужан бережнее относиться к новогодним украшениям в городе. Меня очень огорчила история с девушкой, укравшей шарики с одной из ёлок. Мы ведь все хотим, чтобы Калуга была красивой и яркой, тем более что в 2020-м мы станем новогодней столицей. Надеюсь, что люди меня услышат и не будут больше расстраивать дедушку.

— Этот Новый год станет для калужан особенным, ведь мы встретим его на новом месте и с новой главной ёлкой. Знаю, что многим больше нравилась традиционная ёлочка, я и сам пока не до конца привык к современному варианту. Но главное в праздник — это не ёлка, не украшения и даже не снег. Главное — новогоднее настроение, которое мы создаём себе и дарим друг другу. И я желаю всем верить в чудо и совершать добрые дела. А ещё побольше гулять и меньше смотреть телевизор.