Новый сайт «Калужский объектив»: первые итоги

Блогосфера «Калужский объектив» вывелась из небольшой одноименной газеты, помноженной на «Колумнистов» - давний проект www.kp40.ru, который на время был отложен в сторону.

«Калужский объектив», повторюсь, складывается из полифонии субъективных мнений калужан. Самых разных – разностатусных, разнокалиберных, разновозрастных. От знаковых лидеров общественного мнения до скромных никому неведомых обывателей. От чиновников и бизнесменов до безработных и домохозяек. От пенсионеров до студентов и школьников. От 60+ до 18-. И блогеры, дебютировавшие на сайте в течение первой недели, этот спектр отчасти уже отражают.

Ниже представляем вам обзор того, что вышло на сайте за это время.

Вокруг еды

Вся жизнь человека вокруг неё, родимой. И так всегда и везде.

В этом смысле символично, что одним из первых о своем желании участвовать в проекте (существовавшем тогда только в замыслах) заявил нынешний автор блога «Готовим не по-детски» под почти совпадающим с настоящим именем псевдонимом «Алекс Никифорин».

Профессионал, знающий о еде и ее приготовлении, практически всё. В советские годы работал инженером по пищевому оборудованию и главным инженером целого треста общественного питания.

В перестроечные – совместно с европейскими коллегами открывал итальянские и швейцарские рестораны.

Затем занимался проектированием и техническим оснащением предприятий общепита. Продвигал современное оборудование и популяризировал передовые технологии. Редактировал журнал «Ресторан Technologies». По сей день продолжает выступать на спец. выставках, презентациях, семинарах и т.п. в качестве эксперта. Экспертиза еды – таков по жизни статус нашего автора.

Ждем от Алекса Никифорина продолжения приятного и полезного сериала «Всё о ПП».

«Просто про жизнь»

Автор этого блога в представлении в наших краях не нуждается. Тем не менее: Марина Улыбышева – поэт, прозаик, сценарист, публицист, автор детских книг и проектов, лауреат всяческих – мыслимых и немыслимых литературных и прочих – премий и т.д. и т.п. А главное – спортсменка, активистка и далее по списку.

На сайте «Калужского объектива» Марина, как и положено поэту и прозаику, стартовала сезонным – предновогодним – эссе.

Мастерски закошмарив читателя социальными страхами – что год грядущий нам готовит, – столь же мастерски лирической развязкой все страхи и тревоги аннигилировала. Цитирую:

«Что там будет в следующем – лучше? Хуже? Приведут ли в порядок наш двор? Отремонтируют ли дороги? Перестанут ли планомерно рубить деревья? Будет ли хорошо? Или опять какой-нибудь питерский маньяк отпилит своей любимой руки, а потом сядет писать об этом воспоминания? Ничего неизвестно. А что с медициной творится? Бесплатная загибается, а платная превратилась в развод на деньги. Сходил к трём врачам и все они нашли у тебя разное, но главное – один дороже другого. Кому верить?»

А в конце – раз, и:

«Быть может, надо махнуть на всё рукой, как птица. Вырезать из листа с набросками нового стихотворения снежинку, открыть окно и пустить её по ветру с четвёртого этажа. Кто-то внизу протянет за ней руку и улыбнётся: «Ого! Какие снежинки сегодня падают с неба!» И загадает желание, чтобы в Новом году всё хорошее у всех сбылось! И у меня тоже!»

Комментарий «Гениально!» - от знатока Марины и настоящего ценителя слова – не преувеличение. То-то!

Женский ряд и один отставной капитан

Среди дебютантов – ещё четыре блога от представительниц прекрасной половины. О каждой в отдельности ещё, надеемся, будут поводы поговорить отдельно и подробно, а пока – в самых общих чертах.

«Навести резкость» от звезды калужского Facebook Ирины Ивановой, для которой даже пустяковая прогулка по городу – источник творческого вдохновения.

«Откровенно о сокровенном» - нейропсихолог Анастасия Кузина делится простыми, но ценными советами и рекомендациями, отвечая на вопросы читателей. Актуальные, надо сказать, вопросы. Кого в России не заинтересует, например, такой: «Правда ли, что дочь алкоголика и в мужья выберет алкоголика?»

Кстати, психологический сектор нашей территории блогов в самое ближайшее время обещает расшириться.

«Записки пожилой калужанки» - многодетная мать и бабушка с мигрантским бэкграундом, а по совместительству известный в Калуге блогер Элье отметилась двумя постами в Международный день мигранта. Но, судя по всему, не собирается ограничиваться только этой тематикой.

«Кулуары культуры» - Ольга Пащенко, журналистика новой волны. Неравнодушна к самым современным культурным веяниям.

В контексте моды на феминитивы - «режиссёрка», «сценаристка», «авторка» - предлагаю титуловать Марину, Ирину, Анастасию, Ольгу, Элье и т.п. «нашими блогинями»!

Отставного капитана Игната Лебядкина с его «Симптомами недели» презентовать незачем. Он давно засветился не только в «Бесах» Достоевского, положив начало русскому авангарду («Жил на свете таракан, капитан от детства, таракан попал в стакан полный мухоедства»), но и в «Калужском перекрестке». Клоном его еженедельной газетной колонки и является этот блог.

Изысканный десерт

Наконец, «Прогулки с дядюшкой Ю» Сергея Юнгера.

Знатоки калужских реалий сразу догадались, что речь о прогулках по улицам современной (в самой широком смысле) музыки. Впрочем, в проводниках по центральным (мейнстримным) улицам особой потребности нет – куда они ведут, все знают и без проводников. Юнгер же легко ориентируется и во всех переулках, проулках, закоулках и тупиках. Это человек, который знает о современной музыке примерно всё.

Для серьезных калужских меломанов родом из прошлого века Сергей Юнгер – фигура, не побоюсь этого слова, культовая. Чрезмерно озабоченный звуками и знаками местный люд до сих пор вспоминает его прекрасные в своей экзотичности эфиры на МС-радио, собравшем в конце 90-х лучших калужских musicоведов. (Попробуем, кстати, затянуть на нашу «территорию блогов» и кого-нибудь ещё из той славной плеяды.)

А уже сейчас стартовый рождественско-новогодний трип от дядюшки Ю. И с нетерпением ждем следующего!

Первые шаги нового сайта сделаны, впереди – сколько их еще! Надеемся на новые сюрпризы.