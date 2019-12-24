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«Город кафе» учит школьников питаться правильно

Опубликовано: 24.12.2019 14:46 3 492
«Город кафе» учит школьников питаться правильно

Охват учеников горячим питанием увеличивается
Вот уже несколько лет в Калуге успешно работает оператор социального питания «Город кафе». Он воспитывает в юных калужанах культуру здорового питания.
Еще древние говорили: мы то, что мы едим. Правильное питание детей — ​определяющий фактор в их полноценном развитии, в здоровье, высоких умственных и физических способностях. Питание для школьников должно быть сбалансированным, состоять из качественных продуктов, быть в меру соленым и перченым. Всем этим требованиям соответствует продукция «Города кафе». В этом лично смогли убедиться и родители, и калужские законотворцы.

С младых ногтей
Современные дети растут на фастфуде. Газировка, шоколад, жвачки и заморские гамбургеры в рацион ребят включены чуть ли не с рождения. Как итог, ​ожирение детям ставят еще в детских садах. Число калужан, страдающих этим недугом, год от года только растет.

В «Городе кафе» уверены, что приучать детей питаться правильно надо со школьной скамьи. Поэтому в учебных учреждениях регулярно проводятся презентации и «Уроки здорового питания» для учащихся и их родителей. И детям, и взрослым рассказывают о принципах здорового питания и построения школьного меню. Для многих ребят стало настоящим откровением, что полезное питание еще и очень вкусное. 
— Меню обязательно согласовано и утверждено ­Роспотребнадзором, оно жестко контролируется администрацией учебного заведения. Охват горячим питанием постоянно растет, — ​рассказала директор Центрального дивизиона «Города кафе» Ольга Солнышкина. — ​Набор блюд должен соответствовать определенному количеству калорий, определенной витаминизации и минерализации. Не разрешается ничего жареного, ничего перченого. Никакого уксуса. Только то, что предусмотрено детским питанием.

Дети также узнали, как важно соблюдать режим горячего питания. Как результат, теперь они чаще заглядывают не в школьный буфет, а в столовую, чтобы полноценно позавтракать или пообедать.
— Мы боремся за увеличение охвата именно горячим питанием и в Калуге преуспели в этом, — ​рассказывает Ольга Солнышкина. — ​Буфетная продукция также традиционно пользуется популярностью у школьников средних и старших классов.
То,  как столовые переформатируются благодаря совместному проекту городской администрации и «Городу кафе» в Центры здорового питания, где не просто вкусно, но еще и уютно, мы увидели на примере СОШ № 21 г. Калуги. Красивый стильный интерьер, светлое просторное помещение, улыбчивый персонал, качественные блюда, электронная система учета питающихся  — ​все это современный Центр здорового питания.

Оценили на вкус
В течение учебного года в школах Калуги родители приходят на дегустации блюд школьного меню. С начала 2019 года родительские комитеты 4 учебных учреждений города могли продегустировать школьное меню. Ведь одно дело знать, что ребенок в школе может полноценно позавтракать и пообедать, другое — ​оценить представленные блюда на вкус. Многие мамы и папы были приятно удивлены разнообразием меню. В него включены именно те блюда, которые так необходимы растущему организму для полноценного развития. Для тех ребят, которые консервативные в еде — ​никогда не едят кашу или ни за что на свете не станут есть омлет, — предусмотрено альтернативное меню. Оно также состоит из вкусных и полезных блюд, только выбирает их школьник по своему усмотрению.


— Все очень вкусно. Я бы и сама так каждый день ела, — ​сказала одна из мам после дегустации в школе № 36.
— В меню предусмотрено все необходимое. Блюда в меру соленые и в меру сладкие. Вкусно. И это заметно — ​мой ребенок в садике не ел, а тут уплетает за обе щеки, — ​говорит мама первоклассника Мария.

Депутатский контроль
Как организовано школьное питание, оценили и депутаты областного парламента. Члены рабочей группы осматривали столовые, пищеблоки, цеховые помещения, овощехранилище. Также они пообщались с учениками. По итогам рейдов парламентарии отметили, что учащиеся калужских школ обеспечены горячим питанием, стоимость платных обедов доступная и для всех желающих предусмотрено альтернативное меню. Ученики в школах едят с удовольствием. Меню цикличное и сбалансированное.
— На сегодняшний день санитарное состояние помещений не вызывает нареканий. Завтраки и обеды доступны по цене и соответствуют требованиям качества. Коллектив работников столовой ответственно подходит к своей работе. На мой взгляд, питание школьников организовано на должном уровне, — ​отметил депутат регионального парламента, член рабочей группы Владимир Чигищев после визита в одну из школ.
— Наша задача — ​добиться, чтобы все дети нормально питались, поскольку это влияет и на их здоровье, и на эффективность учебной деятельности, — ​отметила депутат ­Оксана Черкасова.
Цели парламентариев полностью совпадают с целями «Города кафе»: ​развитие навыков правильного питания у детей — ​основная цель деятельности операторов питания, региональных и федеральных органов власти.
В «Городе кафе» понимают, насколько это важно и ответственно — ​кормить школьников. Поэтому не только все блюда, но и продукты, из которых они изготавливаются, проходят контроль качества. В компании разработана программа производственного контроля, которая касается лабораторного исследования сырья, готовых блюд и продукции.
Кроме того, работает телефон «горячей линии». Позвонив по номеру: 8–800–2222–811, родители могут оставить свои отзывы и предложения. Также обратная связь осуществляется через «Личный кабинет» на сайте мояшкола.рус и  через социальные сети.

Опубликовано: 24.12.2019 14:46 3 492
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