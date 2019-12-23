Калужский министр здравоохранения: «Армия сколиозы исправляет»

Как мы рассказывали, осенний призыв в Калужской области оказался на грани срыва из-за того, что призывники прячутся. Губернатор давал своим подчинённым неделю на то, чтобы разобраться в этом вопросе.

В понедельник, 23 декабря, на заседании правительства доложили, что к концу года призывная кампания будет выполнена.

- Команды укомплектованы и готовы к отправке. Срыва заданий не будет, - доложили на заседании.

- Насколько физически готовы? – поинтересовался первый заместитель губернатора Владимир МАЗУР.

Ему ответили, что традиционно южных районах области всегда призывают более крепких парней, чем в северных.

- Чуть ближе к цивилизации, большой цивилизации, начинаются сколиозы, рахиты и всё остальное, - стал рассуждать Мазур.

- Мы совместно с министерством социальной направленности выявляем слабые группы здоровья, оздоравливаем, подготавливаем. И потом армия сколиозы исправляет, - сказал министр здравоохранения Константин БАРАНОВ. – Плоскостопие...

- Мы сейчас договоримся, – отреагировал на его реплику Мазур.

- Армия – кузница здоровья, – спокойно ответил Баранов.