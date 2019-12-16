150 калужан прячутся от армии

В понедельник, 16 декабря, на заседании областного правительства заместитель губернатора Калужской области Василий БЫКАДОРОВ заявил, что осенний призыв находится под угрозой срыва.

- В «красной зоне» у нас находятся: Калуга – 30 человек не призвано, Бабынино - 8 человек, Киров - 14, Людиново - 14, Малоярославец – 12, Обнинск – 8. Я прошу глав местного самоуправления принять меры по добору, тогда наряд будет выполнен полностью, - сказал Быкадоров.

- Я не пойму, что там у нас произошло? Или вы планы завышенные стали брать. Это впервые за много лет. Или работа несистемно проводится, - сказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Надо понять, что произошло. Если много-много лет, лет 15, у нас этого не было. Впервые. Это первая ласточка, значит что-то произошло.

Главе региона пояснили, что 150 человек, подлежащих призыву, так и не явились.

- Почему, почему они раньше являлись, а сейчас перестали являться? – удивлялся глава региона. - Если рота идёт не в ногу, то прапорщик должен ногу сменить.

- Меры принимаем, - ответили губернатору. - Все силы брошены.

- Принимайте, а то я буду принимать. Так тоже нельзя. Находите пути решения этой задачи. Василий Алексеевич, - обратился глава региона к Быкадорову. - Поезжайте на места и вместе с главами муниципальных образований садитесь и по каждой фамилии разбирайтесь.

- Я понял! – ответил Быкадоров.

- Не хватало ещё в 90-е годы вернуться, сейчас облаву будем делать. Полиция. Что полиция? Нужна полиция? Полиция, если кто-то там отдельный. Мы сейчас живём в другое время, сейчас ребята наоборот, все эти годы, по крайне мере, ко мне сколько было обращений: «Меня в армию не берут, помогите, пожалуйста»... Разбирайтесь, задача эта должна быть решена. В следующий понедельник доложите о выполнении.

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