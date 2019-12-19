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«Призрак» Московских ворот предложили установить на въезде в Калугу

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 19.12.2019 17:09 10 2263
«Призрак» Московских ворот предложили установить на въезде в Калугу

В четверг, 19 декабря, в региональном центре компетенций по вопросам городской среды «ТОЛК» состоялся пресс-завтрак, на котором его руководитель Александр ТОМАШЕНКО подвёл итоги работы центра в 2019 году и рассказал о планах на 2020-й.

Подобные структуры стали открываться в регионах в 2018 году по инициативе Минстроя РФ. Их основная задача – проектное, экспертное, информационное содействие муниципалитетам в формировании комфортной городской среды.

- Мы начали работать непосредственно с тем, что «горело», с тем, что необходимо было в первую очередь подобрать и сделать, - говорит Александр Томашенко. О себе он рассказал коротко: «Имею опыт строительства различных проектов и в Москве, и в других городах».

Известно, что Томашенко закончил Московский архитектурный институт. В 2008 году он вместе со своим коллегой создал архитектурное бюро, по проектам которого благоустраиваются общественные пространства в Москве, Подмосковье и некоторых российских городах.

Например, по одному из проектов архбюро Томашенко была благоустроена Боровицкая площадь в столице, по другому сейчас строится станция метро «Шереметьевская». По словам архитектора, главный принцип, которому следуют он и его команда: не навредить.

В Калуге «горящими» проектами, за которые взялся «ТОЛК», стали реконструкция улицы Театральной, сквер им. Волкова, набережная Оки, а также небезызвестные Московские ворота, за восстановление которых уже много лет ратуют калужские краеведы.

- Мы поговорили, пообщались и поняли, что к вопросу можно подойти технологично, - рассказывает Александр Томашенко. – Мы предложили создать некий призрак Московских ворот и установить его на дамбе, на въезде в Калугу со стороны бора. Проект металлической конструкции разработан. Специалисты сейчас обсчитывают его.

Неизвестно, заручились ли архитекторы «ТОЛКа» поддержкой краеведов. Их реакция на подобный проект, предложенный около пяти лет назад тогдашним главным архитектором Калуги Сергеем ТКАЧЕНКО, была очень неоднозначной («Какой кошмар!»).

Напомним, Ткаченко предлагал установить металлическую конструкцию на улице Театральной. По его замыслу, она должна была стать «прозрачным напоминанием» о Московских воротах. Краеведы идею забраковали, продолжая настаивать на том, чтобы ворота были восстановлены в полном архитектурном комплексе.

О том, какие ещё проекты планирует реализовать в 2020 году центр компетенций по вопросам городской среды, читайте в новостях на нашем сайте и ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток».

Уважаемые читатели! А вы что думаете по поводу идеи установки на дамбе ворот-призрака? Пишите в комментариях!

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 19.12.2019 17:09 10 2263
Тэги: общество
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