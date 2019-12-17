Ещё один памятник появится в Калуге

К 75-летию Победы в районе улицы Кубяка появится памятник комбату Ивану Авдееву, сообщает пресс-служба городской думы Калуги.

– В феврале 2020 года ТОС «Содружество» получит грант в размере 500 тысяч рублей, – рассказали депутаты, – вопрос использования этих средств мы обсудили на совете общины, выяснили мнение жителей микрорайона. Практически единогласно было решено установить новый памятник на могиле комбата Ивана Авдеева.

Командир первого батальона 885-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии Иван Авдеев погиб в боях на Калужской земле и похоронен на территории микрорайона Кубяка. 885-й стрелковый полк участвовал в боях за деревню Турынино и вокзал Калуга-1.

Напомним, что ранее стало известно новый сквер с памятником появятся на Правом берегу.