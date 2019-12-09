Семья Глушенковых из Калуги борется за звание лучшей многодетной семьи России

Телеканал «Россия» выбирает лучшую многодетную семью 2019 года. Организаторы обещают вручить победителям суперприз. Какой именно, пока неизвестно.
Зрителям предлагают проголосовать за одну из 10 семей, в которых растут от трёх до 13 детей. Знакомство с ними состоялось 6 декабря в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Среди участников голосования есть и калужане – известная в городе семья тележурналистов Марины и Юрия ГЛУШЕНКОВЫХ. У них семеро детей. Марина и Юрий награждены орденом «Родительская слава», национальной премией «Семья России», почётным знаком Калужской области «За любовь и верность».
В голосовании Глушенковы представлены под номером 10. Проголосовать за калужан можно на сайте телеканала «Россия».
По предварительным данным, голосование продлится до 25 декабря.
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