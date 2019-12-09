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Робота-переводчика хотят купить для калужских больниц

Елена Французова
Опубликовано: 09.12.2019 11:36 8 398
Робота-переводчика хотят купить для калужских больниц

В понедельник, 9 декабря, на заседании областного правительства обсуждали реализацию национальных проектов. Главу региона Анатолия АРТАМОНОВА заинтересовали показатели минздрава.

- Мы хотели взять робота, очень дорогого, - рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ.

- Зачем? – спросил Артамонов.

- Не взяли, не взяли, перераспределили деньги, сейчас готовятся ролики, - стал объяснять министр.

- Если бы робот был, то к нам из-за границы приехали бы клиенты? – удивился глава региона.

- У нас достаточно много мигрантов, Анатолий Дмитриевич. Это не просто робот, робот, в которого включены около 20 различных языков. Мы просто решили, что этот вопрос рассмотрим в следующем году, если это будет надо. Мы сейчас вот на эти деньги изготавливаем два вида роликов...

- Подождите, что такое экспорт медицинских услуг применительно к Калужской области, расскажите, - спрашивал губернатор.

- Это оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе информирование иностранных граждан, - объяснял министр.

- В том числе мигрантам? – спросил Артамонов.

- В основном, - ответил Баранов.

-  Но мы же им оказываем, - удивился глава региона.

- У нас превышение показателей в несколько раз... Мы ролики эти будем [показывать] не только в поликлинике, но и на вокзале, и в аэропорту, в нашем информационном центре, - рассказал Баранов.

Глава региона попросил объяснить решение купить роботов Юлию ПОЛИЩУК, заместителя генерального директора «Агентство регионального развития Калужской области».

- Министерство здравоохранения сначала планировало приобрести роботов-переводчиков для того, чтобы взаимодействовать с иностранными гражданами максимально качественно и эффективно. В настоящий момент, те финансовые средства, которые были запланированы на этот проект, были перенесены. Сейчас на эти средства закупаются видеоролики, продвигающие медицинские услуги для иностранных граждан на их языках. До конца этого года ролики должны быть сняты, приобретены, - рассказала Юлия Полищук.

Елена Французова
Опубликовано: 09.12.2019 11:36 8 398
Тэги: общество
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