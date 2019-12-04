Калугу украсят космическими муралами

Конкурс на лучший эскиз граффити для фасада дома № 11 по улице Гагарина перенесли на следующий год. Ранее его планировали объявить в середине ноября.

- Мы находимся в состоянии формировании оргкомитета. Ведём переговоры с профильными общественными союзами: Союзом дизайнеров, Союзом архитекторов, Союзом художников, а также с Фондом развития современного искусства, - прокомментировал на городской планёрке 2 декабря главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. – Декларированная всероссийская повестка актуальна. В конкурсе хотят участвовать многие регионы. Но для нас главное – качественная реализация работ не только как предметов искусства, но и технологическая.

По словам Алексея Комова, организаторы решили не ограничиваться проведением конкурса на оформление только одной стены – дома на Гагарина. Возможно, в следующем году в Калуге состоится большой фестиваль муралов. Для этого специалисты блока главного архитектора проводят работу по составлению карты городских плоскостей, на которых могут появиться граффити.

Приурочить фестиваль планируется к открытию второй очереди Музея истории космонавтики, которое ожидается в сентябре.

- В 20-х числах мы с Викторией Вейсбрут (калужская художница, автор эскиза мурала с изображением авангардного Гагарина. – Прим. ред.) и другими активными горожанами, которые ратуют за проведение фестиваля, постараемся объявить о шагах, которые запланированы на следующих год, - рассказал Комов. – Мы хотим закольцевать это в большое мероприятие, конкретно сфокусированное на теме космоса, но не размытое и ещё и приземлённое. Реализацию ставим на середину лета, до открытия второй очереди музея космонавтики.

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ добавил, что ошибки, которые были допущены при проведении первого конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение для фасада дома №11 на улице Гагарина, будут учтены.

- Больше будем советоваться, - пообещал градоначальник. – Может быть, вообще опрос провести, а нужен ли нам рисунок новомодный или просто покрасить стену от плесени и всё.

Напомним, городской конкурс на лучший эскиз граффити для дома на улице Гагарина состоялся в октябре. Его победителем стала молодая калужская художница Виктория Вейсбрут. Она предложила украсить стену муралом с изображением Гагарина. Он представляет собой яркий коллаж, выполненный по мотивам работ советских художников-авангардистов.

Большому количеству калужан эскиз не понравился. В городе разгорелся скандал. В итоге местные власти приняли решение аннулировать итоги конкурса.