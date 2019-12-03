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Обзор недели: симптомы на фоне дополненной реальности

Опубликовано: 03.12.2019 21:30 0 351
Обзор недели: симптомы на фоне дополненной реальности

В среду, 4 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».

Итоги недели

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

Каждый день новостная лента объявляет новые симптомы времени. Будь я серьёзным поэтом, написал бы: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Но я несерьёзный. Поэтому, как и большинство россиян, только нервничаю и тревожусь.

Симптом № 1. По данным МВД, за 9 месяцев этого года в РФ совершено 10,3 тысячи мошенничеств с банковскими картами. Что на 417,3% больше, чем за тот же период 2018-го.

Этот рост — симптом диагноза от известного мастера афоризмов. Денег нет, а люди держатся. Не все, увы, умеют делать это с достоинством и по закону.

Останавливаться на видах мошенничества подробно выходит за рамки жанра. Ограничусь предупреждением: если из банкомата торчит чужая карта — не прикасайтесь к ней! И вообще не берите в руки не вами забытые вещи. Например, бумажники. В условиях разразившейся эпидемии это небезопасно: могут появиться хозяева и при «свидетелях» обнаружить, что вы уже успели присвоить их деньги.

Симптом недели № 2. В одной из московских аптечных сетей начали выдавать кредиты на лекарства. Сумма — от 3 до 300 тысяч рублей на срок до года, ставка — 23% годовых. Лечитесь на здоровье!

Согласно опросам, среди главных проблем, волнующих россиян, наряду с обнищанием в лидеры рейтингов вырывается и социальная несправедливость.

На этом фоне — симптом № 3, в этот раз проявивший себя в нашем родном городе. В Калуге разыгрались ­нешуточные страсти вокруг установки памятника «вождю народов».

Понятно, что всегда найдутся энтузиасты, готовые увековечить «великое наследие, которое оставил нам товарищ Сталин». Но когда за лучшего друга физкультурников и особенно сотрудников НКВД массово вписываются обыватели (а стихийные голосования в соцсетях — в пользу установки памятника!) — это тревожный симптом. И прежде всего — для российской элиты. Ведь Сталин тут не просто исторический персонаж, но актуальный символ. Символ возмездия не в последнюю очередь. 53% выбравших ответ «Давно пора» в голосовании «Нужен ли памятник Сталину в Калуге?» на народном сайте kp40.ru — тревожный звоночек для местных держателей политических и экономических акций.

Картину дня спасают просто люди. В Иркутске, благодаря неравнодушию и решительности людей, из рук педофила вырвали девочку. Преступник средь бела дня силой затолкал ребёнка в машину. Крики услышал оказавшийся неподалёку подросток, который позвал на помощь прохожего. Тот, по счастью, был за рулём, вдвоём они устроили погоню. Девочку спасли! Имена героев — Вячеслав Дорошенко, 16 лет, и Глеб Сизых, 28 лет.

Калуга готовится к Новому году. Горуправа слегка реабилитировалась в глазах калужан симпатичным оформлением сквера Мира, но перенос «основных праздничных мероприятий» от драмтеатра на Старый Торг — поближе к правительственным зданиям, — судя по реакции в соцсетях, новогодние ожидания подпортил.

Всего на украшение города к Новому году потратят почти 20 млн. рублей. В частности, эти средства пойдут на создание «объёмных арт-объектов с элементами ­дополненной реальности».

Подозрительным калужанам сумма кажется завышенной, а над «дополненной реальностью» не пошутили только самые-самые серьёзные. Отставной капитан не бухгалтер, деньги пусть считают специально обученные люди, а по поводу «дополненной реальности» своё уже отшутил в одной из прежних колонок.

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Елене Коротковой, актрисе Калужского областного драматического театра.

— Пожалуй, главным событием, с которым связаны все впечатления последних дней, стали гастроли нашего театра в Санкт-Петербурге. Кстати, впервые летела из калужского аэропорта. Он оказался довольно приятным: два этажа, на втором — большой зал ожидания и кафетерий. Из-за того, что, кроме нас, там почти никого не было, не ощущалось всей этой предполётной суматохи.

— Мы выступали в Театре на Литейном. Не так давно его труппа приезжала в Калугу на фестиваль «Старейшие театры России», так что, можно сказать, это был ответный визит. Это совсем небольшой театр, встроенный в жилом дом. Мы отыграли четыре спектакля: «Ханума», «Пять вечеров», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Если любишь — найди». Зрительный зал театра довольно маленький, но все четыре дня наших выступлений были аншлаги, что очень приятно.

— Из-за работы очень много лет не виделась со старыми друзьями, и на гастролях наконец-то удалось с ними пообщаться. Очень классное ощущение, когда ты не видел человека пять-шесть лет и вот вы встречаетесь — и словно бы виделись не больше недели назад. Мы отлично провели время: много болтали, смеялись и гуляли по моему любимому Санкт-Петербургу.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Опубликовано: 03.12.2019 21:30 0 351
Тэги: общество обзор недели
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