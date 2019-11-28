Экстренный сбор для Леры: годовалой девочке нужна срочная операция

Благотворительный фонд «Волонтёры – детям» проводит экстренный сбор средств для спасения годовалой Леры Прошкиной. Лера живёт с мамой и двумя братьями в селе Истье Жуковского района. У неё врождённая гидроцефалия.

- Она не давала о себе знать до прошлой недели, когда девочка с судорогами попала в реанимацию, - рассказали в благотворительном фонде. – Обследование выявило накапливающийся ликвор в желудочках головного мозга, который увеличивает внутричерепное давление. Ребёнку нужна экстренная операция. Цена жизни – 139 тысяч 300 рублей. Такова стоимость регулируемой шунтирующей системы фирмы Medtronic.

Собрать эту сумму самостоятельно – задача для мамы Леры непосильная. Своих детей она воспитывает одна. Доход семьи – 17 тысяч рублей ежемесячных пособий.

Возможные способы перевода денег указаны на странице девочки на сайте фонда.

Специалисты благотворительного фонда просят указывать в назначении платежа, что это благотворительное пожертвование. Иначе фонд обязан будет выплатить государству налог на прибыль из перечисленных средств.

- Пожертвования пойдут в первую очередь на лечение этого ребёнка, - отмечают в фонде. – Если собранных денег окажется больше, то оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других нуждающихся детей.