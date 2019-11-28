$ 63.97 0.05
70.44 0.08
Главная Новости Общество

Экстренный сбор для Леры: годовалой девочке нужна срочная операция

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 28.11.2019 11:35 0 1248
Экстренный сбор для Леры: годовалой девочке нужна срочная операция

Благотворительный фонд «Волонтёры – детям» проводит экстренный сбор средств для спасения годовалой Леры Прошкиной. Лера живёт с мамой и двумя братьями в селе Истье Жуковского района. У неё врождённая гидроцефалия.

- Она не давала о себе знать до прошлой недели, когда девочка с судорогами попала в реанимацию, - рассказали в благотворительном фонде. – Обследование выявило накапливающийся ликвор в желудочках головного мозга, который увеличивает внутричерепное давление. Ребёнку нужна экстренная операция. Цена жизни – 139 тысяч 300 рублей. Такова стоимость регулируемой шунтирующей системы фирмы Medtronic.

Собрать эту сумму самостоятельно – задача для мамы Леры непосильная. Своих детей она воспитывает одна. Доход семьи – 17 тысяч рублей ежемесячных пособий.

Возможные способы перевода денег указаны на странице девочки на сайте фонда.

Специалисты благотворительного фонда просят указывать в назначении платежа, что это благотворительное пожертвование. Иначе фонд обязан будет выплатить государству налог на прибыль из перечисленных средств.

- Пожертвования пойдут в первую очередь на лечение этого ребёнка, - отмечают в фонде. – Если собранных денег окажется больше, то оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других нуждающихся детей.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 28.11.2019 11:35 0 1248
Тэги: дети общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
Вчера 09:57
Планируете выходные заранее? Проведите их в "Гагаринском"!
Вчера 11:18
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru