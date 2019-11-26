Обзор недели: терзать и трясти!

В среду, 27 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».
Итоги недели
Игнат Лебядкин, отставной капитан.
Прошедшая неделя закончилась началом очередной попытки переформатирования правящей партии. 23 ноября состоялся XIX съезд Единой России. Её председатель Дмитрий Медведев призвал однопартийцев «действовать в том направлении, которое волнует большинство наших граждан». Ведь следующей осенью в стране — выборы законодательной власти.
Пример, как конкретно нужно действовать, накануне съезда показал беспартийный Владимир Путин.
Граждан в этот момент волновало заявленное Минздравом подорожание справки из наркодиспансеров для получения или замены водительских прав. В Калуге речь шла о поэтапном восьмикратном увеличении её стоимости.
Казалось бы, ничего нового. Однако мелочность автолюбителей, жаждущих приобрести справку по прежней цене, породила ажиотаж, многочасовые очереди и бурю негодования. И тут-то, буквально за день до вступления приказа в силу, внезапно отреагировал президент:
— Минимальный уровень оплаты труда — 11 280 рублей. Такую зарплату получают 3,2 миллиона человек… 5 тысяч нужно отдать за эту справку? Это чушь какая-то, — сказал он.
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, что называется! И Минздрав молниеносно свой приказ отменил. Ну или, как стало известно чуть позже, отсрочил до 20 июля 2020 г. Но факт высочайшего хождения в народ в памяти народной уже успел отложиться.
Но вернёмся к съезду. Единороссы, выходившие на трибуну, словно мантру, повторяли: живём в динамичное время, необходимо адаптироваться к меняющимся условиям, учиться действовать оперативно. А выступивший с докладом беспартийный президент сначала слегка взбодрил их.
— У вас нет морального права прикрыться популизмом. Словоблуды-конъюнктурщики, приставшие к статусу правящей партии, если что, сдадут её и страну сдадут, — сказал он.
Затем слегка успокоил:
— Вы же видите, сами знаете: то больничку покажут развалившуюся, то ещё что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения.
Наконец, ещё раз сделал акцент на стратегической задаче.
— Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а чтобы служить народу, — закончил своё выступление Путин.
Завершился съезд кадровой ротацией. Президиум генсовета ЕР обновился более чем на треть. В этом числе — экс-мэр Обнинска, депутат Госдумы от Калужской области Александр Авдеев. Поздравляем! Хороший плацдарм, чтобы действовать в том направлении, которое волнует большинство граждан нашего региона.
Что же волнует граждан?
Согласно опросу «Левада-Центра», 59% россиян выступают за решительные перемены в стране. Два года назад этот показатель был значительно ниже — 42%.
К проблемам, требующим безотлагательного решения, относят рост цен (59%), бедность (42%), коррупцию (41%), безработицу (36%), недоступность медицины (30%), несправедливое распределение доходов (29%).
Флаг вам в руки, господа единороссы!
Личный взгляд
Чем запомнилась прошедшая неделя руководителю отдела продаж газеты «Комсомольская правда – Калуга» и сайта www.kp40.ru Светлане Зайцевой.
— Любопытно было почитать рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний, который выпустил журнал «Форбс». Сразу вспомнилась крылатая фраза Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять». Потому что лидерами этого рейтинга стали топ-менеджеры нефтегазовых компаний.
За год средняя выплата руководителям организаций этой отрасли выросла на 45%. Кстати, сам Черномырдин тоже выходец из нефтегазовой отрасли, так что в данной ситуации знаменитый афоризм звучит ещё и довольно символично.
— На этом фоне несколько печально звучит информация из городской Думы о том, что нас ждёт очередной рост платы за содержание жилья. Видимо, после того как губернатор выступил против предлагаемого всё теми же депутатами 10%-ного роста тарифов в Калуге без проведения референдума, городские власти решили зайти с другой стороны.
А вот новостей о росте на 45% пенсий и зарплат бюджетников на прошлой неделе, увы, не было.
— Из радостного — День матери, который отмечался в воскресенье. В преддверии его воспитатели моей младшей дочери подарили нам замечательный праздник, в котором участвовали не только дети, но и родители. Кто-то танцевал со своим ребёнком, кто-то вместе с ним рассказывал стихи, кто-то пел песни. А вообще для меня этот праздник стал ещё интереснее. Ведь теперь я мама во второй степени: у старшей дочери в этом году родился малыш.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
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