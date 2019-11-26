Обзор недели: терзать и трясти!

В среду, 27 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».

Итоги недели

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

Прошедшая неделя закончилась началом очередной попытки переформатирования правящей партии. 23 ­ноября состоялся XIX съезд Единой России. Её председатель Дмитрий Медведев призвал однопартийцев «действовать в том направлении, которое волнует большинство наших граждан». Ведь следующей осенью в стране — выборы законодательной власти.

Пример, как конкретно нужно действовать, накануне съезда показал беспартийный Владимир Путин.

Граждан в этот момент волновало заявленное Минздравом подорожание справки из наркодиспансеров для получения или замены водительских прав. В Калуге речь шла о поэтапном восьмикратном увеличении её стоимости.

Казалось бы, ничего нового. Однако мелочность автолюбителей, жаждущих приобрести справку по прежней цене, породила ажиотаж, многочасовые очереди и бурю негодования. И тут-то, буквально за день до вступления приказа в силу, внезапно отреагировал президент:

— Минимальный уровень оплаты труда — 11 280 рублей. Такую зарплату получают 3,2 миллиона человек… 5 тысяч нужно отдать за эту справку? Это чушь какая-то, — сказал он.

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, что называется! И Минздрав молниеносно свой приказ отменил. Ну или, как стало известно чуть позже, отсрочил до 20 июля 2020 г. Но факт высочайшего хождения в народ в памяти народной уже успел отложиться.

Но вернёмся к съезду. Единороссы, выходившие на трибуну, словно мантру, повторяли: живём в динамичное время, необходимо адаптироваться к меняющимся условиям, учиться действовать оперативно. А выступивший с докладом беспартийный президент сначала слегка взбодрил их.

— У вас нет морального права прикрыться популизмом. Словоблуды-конъюнктурщики, приставшие к статусу правящей партии, если что, сдадут её и страну сдадут, — сказал он.

Затем слегка успокоил:

— Вы же видите, сами знаете: то больничку покажут развалившуюся, то ещё что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения.

Наконец, ещё раз сделал акцент на стратегической задаче.

— Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а чтобы служить народу, — закончил своё выступление Путин.

Завершился съезд кадровой ротацией. Президиум генсовета ЕР обновился более чем на треть. В этом числе — экс-мэр Обнинска, депутат Госдумы от Калужской области Александр Авдеев. Поздравляем! Хороший плацдарм, чтобы действовать в том направлении, которое волнует большинство граждан нашего региона.

Что же волнует граждан?

Согласно опросу «Левада-Центра», 59% россиян выступают за решительные перемены в стране. Два года назад этот показатель был значительно ниже — 42%.

К проблемам, требующим безотлагательного решения, относят рост цен (59%), бедность (42%), коррупцию (41%), безработицу (36%), недоступность медицины (30%), несправедливое распределение доходов (29%).

Флаг вам в руки, господа единороссы!

Личный взгляд

Чем запомнилась прошедшая неделя руководителю отдела продаж газеты «Комсомольская правда – Калуга» и сайта www.kp40.ru Светлане Зайцевой.

— Любопытно было почитать рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний, который выпустил журнал «Форбс». Сразу вспомнилась крылатая фраза Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять». Потому что лидерами этого рейтинга стали топ-менеджеры нефтегазовых компаний.

За год средняя выплата руководителям организаций этой отрасли выросла на 45%. Кстати, сам Черномырдин тоже выходец из нефтегазовой отрасли, так что в данной ситуации знаменитый афоризм звучит ещё и довольно символично.

— На этом фоне несколько печально звучит информация из городской Думы о том, что нас ждёт очередной рост платы за содержание жилья. Видимо, после того как губернатор выступил против предлагаемого всё теми же депутатами 10%-ного роста тарифов в Калуге без проведения референдума, городские власти решили зайти с другой стороны.

А вот новостей о росте на 45% пенсий и зарплат бюджетников на прошлой неделе, увы, не было.

— Из радостного — День матери, который отмечался в воскресенье. В преддверии его воспитатели моей младшей дочери подарили нам замечательный праздник, в котором участвовали не только дети, но и родители. Кто-то танцевал со своим ребёнком, кто-то вместе с ним рассказывал стихи, кто-то пел песни. А вообще для меня этот праздник стал ещё интереснее. Ведь теперь я мама во второй степени: у старшей дочери в этом году родился малыш.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!