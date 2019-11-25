Невезуха: Мутный Материк сделал Мошонки

В воскресенье, 24 ноября, завершилось общероссийское голосование за «Веселое название населенного пункта РФ». Напомним, деревня Мошонки Мещовского района оказалась одним из 10 финалистов. Но в итоге она заняла лишь четвертое место.

Победил Мутный Материк из республики Коми. Именно этот населённый пункт получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

К слову, в 2018 году Мошонки стали вторыми, уступив лишь деревне Чуваки в Пермском крае.

UPD. Изначально в новости сообщалось о победе в конкурсе Мухоудеровки. Однако позже мы уточнили информацию.

Уважаемые читатели, а какие смешные названия встречали вы? Расскажите в комментариях!