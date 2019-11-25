На улице Баумана опять изуродовали баннер, скрывающий развалины дома

На днях в Калуге некто вновь порезал баннер, который уже более полутора лет скрывает остатки дома №30/32 на улице Баумана.

Также на нем появилась надпись «Правду не скроешь».

Напомним, дома № 30 и №32 по улице Баумана ныне представляют собой одну целую развалину. После того, как оттуда съехали жильцы, он горел как минимум трижды – летом и осенью 2015 года и зимой 2016-го.

Здание строили в конце XVIII – первой половине XIX века. Одна его часть – это Дом Носовых, вторая – Дом Цуриковых. Обе входят в перечень объектов культурного наследия местного значения.

В апреле 2018 года развалины прикрыли баннером. Так в Калуге готовились к чемпионату мира по футболу. С тех пор маскировку пришлось уже несколько раз латать.

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