Наследие в руинах: дома в центре Калуги никому не нужны

В Калуге с надеждой ждут 2021 года. К 650-летию города из федерального бюджета должны политься миллионы и миллиарды, на которые можно будет не только достроить музей космонавтики и Дворец спорта, но и привести в порядок обычные жилые дома. В начале февраля руководство региона и вовсе поставило амбициозную задачу – «все без исключения здания» должны быть затронуты косметическим ремонтом. Однако с большой долей вероятности один из парадных въездов в город – по улице Баумана – по-прежнему придётся маскировать плакатами, сетками и прочими факелоносцами. Старые дома там просто никому не нужны.

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Дома № 30 и №32 по улице Баумана ныне представляют собой одну целую развалину. После того, как оттуда съехали жильцы, он горел как минимум трижды – летом и осенью 2015 года и зимой 2016-го. Сейчас доступ в строение опять свободный. Так что новые пожары никого не удивят. Если там вообще осталось чему гореть.

Здание строили в конце XVIII – первой половине XIX века. Одна его часть – это Дом Носовых, вторая – Дом Цуриковых. Обе входят в перечень объектов культурного наследия местного значения.

Год назад развалины прикрыли баннером. Так в Калуге готовились к чемпионату мира по футболу. С тех пор маскировку пришлось уже несколько раз латать.

Почему же здание стоит, и никто с ним ничего не делает? Объект культурного наследия снести нельзя. Поэтому инвесторы, которые, вероятно, с радостью построили бы на этом месте элитную многоэтажку, и не спешат нести свои деньги. Город хочет сдать его в аренду по существующим правилам, предполагающим восстановление объекта в изначальном виде, но на это пока никто не подписался. Как нам рассказали в горуправе, пока рано даже говорить о каком-либо аукционе, так как потенциальных покупателей просто нет. Как нет на такие стройки денег и в бюджете.

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С домом №40 ситуация несколько другая. Руины, которые раньше были усадьбой XVIII века, находятся в частной собственности. Владелец с объектом культурного наследия регионального значения ничего не делает уже много лет. Фасадная стена грозно нависает над тротуаром, и маскировочная сетка вряд ли сможет её удержать при возможном обрушении.

Власти туманно заявляют, что рычаги давления на собственника у них есть. Однако пока, судя по всему, они никак не применяются.

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Соседняя усадьба также начала строиться в XVIII веке. Сейчас у того, что от неё осталось, имеется более высокий статус – объект культурного наследия федерального значения.

Однако это не помогает найти инвестора. Ситуация такая же, как с домами №30/32: руины можно взять в аренду и восстановить. Но калужские бизнесмены обходят такое предложение стороной.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, какая судьба ждёт эти дома и всю улицу Баумана? Пишите в комментариях!