$ 64.02 0.25
70.85 0.22
Главная Новости Общество

Наш сайт обновил дизайн

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.11.2019 15:16 9 1196
Наш сайт обновил дизайн

В четверг, 21 ноября, наш сайт получил новый дизайн. Много лет мы первостепенное внимание уделяли новостному и статейному контенту, оставляя на потом техническое и визуальное оснащение www.kp40.ru.

Однако время движется, технологии обновляются, и откладывать дальше обновление было нельзя.

Не будем подробно останавливаться на всех элементах нового дизайна, а скажем о главных моментах.

И самый главный из главных – дизайн www.kp40.ru стал адаптивным. То есть он автоматически определяет устройство, с которого производится просмотр страниц, и показывает ту верстку, которая разработана для него.

Если вы смотрите наш сайт со стационарного компьютера, то увидите трёхколонник, если с планшета, или смартфона, повернутого горизонтально, то двухколоночный вариант, а если с вертикально ориентированного смартфона, то сайт предстанет в виде ленты.

Также мы улучшили раздел «Глас народа». Теперь, если в новости читателей добавлено несколько фотографий, их стало гораздо удобнее листать.

Еще одно изменение – мы убрали пункты меню в «бургер», чтобы разгрузить шапку. Там же находится поиск и ссылка на «Все новости». Ну, а остальные изменения вы можете посмотреть сами.

Если вдруг вы обнаружите ошибки на сайте, сообщайте о них в комментариях. Мы обязательно все поправим. В первые дни после смены дизайна возможны небольшие сбои.

Мы обновили дизайн нашего сайта. Как вам?

 Голосование заканчивается 05/12/2019
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.11.2019 15:16 9 1196
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Еще новости «Общество»
Проект бюджета принят в первом чтении
21.11.2019 17:25
Шаг за шагом по пути созидания и перемен
21.11.2019 11:14
Всем работникам отдадут трудовые книжки
21.11.2019 10:28
Узнай все о земельных участках и недвижимости
21.11.2019 08:31
Модный конкурс превратили в конкурс детского рисунка
20.11.2019 21:30
Глас народа
Поднятие настроения в отдельно взятом лифте
Редакция
20.11.2019 15:08 5761 7
Ждут беды?
Робин Гнобин
19.11.2019 17:31 6873 13
Вредные выбросы с керамзитного завода травят по ночам
Робин Гнобин
19.11.2019 17:18 2529 4
Комментарии читателей: 9 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга
13 ноя 2019 17:08
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов
ОПРОС
Мы обновили дизайн нашего сайта. Как вам? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор
Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru