Наш сайт обновил дизайн

В четверг, 21 ноября, наш сайт получил новый дизайн. Много лет мы первостепенное внимание уделяли новостному и статейному контенту, оставляя на потом техническое и визуальное оснащение www.kp40.ru.

Однако время движется, технологии обновляются, и откладывать дальше обновление было нельзя.

Не будем подробно останавливаться на всех элементах нового дизайна, а скажем о главных моментах.

И самый главный из главных – дизайн www.kp40.ru стал адаптивным. То есть он автоматически определяет устройство, с которого производится просмотр страниц, и показывает ту верстку, которая разработана для него.

Если вы смотрите наш сайт со стационарного компьютера, то увидите трёхколонник, если с планшета, или смартфона, повернутого горизонтально, то двухколоночный вариант, а если с вертикально ориентированного смартфона, то сайт предстанет в виде ленты.

Также мы улучшили раздел «Глас народа». Теперь, если в новости читателей добавлено несколько фотографий, их стало гораздо удобнее листать.

Еще одно изменение – мы убрали пункты меню в «бургер», чтобы разгрузить шапку. Там же находится поиск и ссылка на «Все новости». Ну, а остальные изменения вы можете посмотреть сами.

Если вдруг вы обнаружите ошибки на сайте, сообщайте о них в комментариях. Мы обязательно все поправим. В первые дни после смены дизайна возможны небольшие сбои.