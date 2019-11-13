На стиле: калужанам предлагают выбрать коллекцию одежды к юбилею города

В среду, 13 ноября, городская управа на платформе «Активный калужанин» запустила опрос по выбору коллекции одежды.
Напомним, что к 650-летию города у калужан появится собственная юбилейная коллекция одежды и аксессуаров. Конкурс анонсировали несколько месяцев назад.
Всего на конкурс поступило 29 заявок: 23 - на коллекцию одежды, 6 - на коллекцию аксессуаров. Как рассказал заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ, в конкурсе участвовали одни девушки. Максимальную активность проявили молодые люди в возрасте до 20 лет - от них поступило 15 заявок, на втором месте возрастная категория от 20 до 30 лет - 9 заявок, а одна заявка попала в возрастную категорию от 71 до 80 лет.
- Мы ведём переговоры с потенциальными производителями, - рассказал Еремеев. - По результатам конкурса одежда будет доработана, выпущена и поступит в продажу в конце 2020 года. В течение 2021 года она будет продаваться и раскупаться калужанами, - добавил он.
Причём продавать одежду планируют в обычных магазинах.
- Цены будут рыночные, не очень высокие, - пообещал Еремеев.
Кроме процента с продажи коллекции, победителей ждёт и денежный приз – 10 тысяч рублей. Одежду и аксессуары хотят использовать в качестве сувенирной продукции.
Эскизы, вынесенные на голосование:
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№ 20.
№21.
№22.
№ 23.
№24.
№25.
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