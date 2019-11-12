Мошонки зарубились с Хохотуем

Как мы уже рассказывали, деревня Мошонки Мещовского района вышла в финал конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». В понедельник, 11 ноября, стартовало главное голосование.

За титул победителя с Мошонками сражаются девять конкурентов: Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мутный Материк (Республика Коми), Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь), Морозилка (Архангельская область) и Лох (Саратовская область).

Поддержать калужскую деревню можно на странице сервиса туту.ру в «ВКонтакте», где до 24 ноября проходит голосование.

По состоянию на 16:00 вторника, 12 ноября, лидирует Морозилка. На пятки ей наступает Мухоудеровка. Мошонки пока идут на восьмом месте.