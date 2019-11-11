«Калуга войдет в состав Москвы»: наш город стал героем сатирического сайта

Утром в понедельник, 11 ноября, на многих сайтах начали появляться новости о том, что Калугу к 2030 году планируют включить в состав Москвы. Однако это выдумка. Первоисточником информации является сайт сатирических новостей «ИА Панорама».

Оттуда новость скопировали некоторые калужские ресурсы, и информация дальше продолжает гулять по интернету.

«Панорама» появилась в конце 2017 года. Её авторы скрываются под псевдонимами. Как говорится на самом сайте, он стал ответом на всё более и более сумасшедшую повестку дня: «Таким образом мы начали высмеивать окружающую действительность – мы брали уже существующие тренды и доводили их до абсурда. Разумеется, «агентство» с самого начала было юмористическим проектом. Подобного распространения наших материалов мы точно не ожидали».

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!