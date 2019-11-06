В Калуге пенсионера силой выволокли из зала суда

Калужские следователи начали проверку информации о применении силы судебными приставами в отношении 72-летнего пенсионера из Калуги. Видео инцидента было опубликовано на прошлой неделе в социальных сетях.
- По предварительным данным, 17 октября мужчина находился в зале судебного заседания мирового суда Калуги как вольный слушатель, - рассказали в среду, 6 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе проведения судебного заседания у мужчины зазвонил телефон, после чего судья потребовала покинуть зал. После неоднократных отказов выполнить требование судьи приставы принудительно вывели его из зала заседания.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в СК.
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