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Магазины и кафе мешают жить: калужане 96 раз пожаловались на шум

06.11.2019 13:29 3 1368 Елена Французова
Магазины и кафе мешают жить: калужане 96 раз пожаловались на шум

В этом году жители Калужской области 96 раз пожаловались на шум.

- Основными были жалобы на работу отопительного оборудования, лифтов, а также систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания, встроенных или пристроенных к жилым домам, шум от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, шум от близко расположенных к жилым домам строительных площадок, - сообщает Управление Роспотребнадзора.

Возбуждено 40 административных дел. Ответственные лица оштрафованы.

К слову, мы рассказывали о двух забегаловках в центре города, которые лишили покоя и сна жителей многоэтажек, а также о том, как жители новостройки вышли на пикет против магазина.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество
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