Магазины и кафе мешают жить: калужане 96 раз пожаловались на шум

В этом году жители Калужской области 96 раз пожаловались на шум.
- Основными были жалобы на работу отопительного оборудования, лифтов, а также систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания, встроенных или пристроенных к жилым домам, шум от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, шум от близко расположенных к жилым домам строительных площадок, - сообщает Управление Роспотребнадзора.
Возбуждено 40 административных дел. Ответственные лица оштрафованы.
К слову, мы рассказывали о двух забегаловках в центре города, которые лишили покоя и сна жителей многоэтажек, а также о том, как жители новостройки вышли на пикет против магазина.
|
В Калуге пенсионера силой выволокли из зала суда 06.11.2019 16:09
Как сейчас выглядит вторая очередь музея космонавтики 06.11.2019 15:40
Автор авангардного Гагарина переосмыслит «Медного всадника» 06.11.2019 10:25
Умер Евгений Горин 06.11.2019 09:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: