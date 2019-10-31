Опасен ли муляж люстры Чижевского в новом сквере?

Как мы рассказывали, 29 октября в сквере рядом с горуправой на Ленина, 93, установили шестиметровую люстру Чижевского. Она выполнена из нержавеющей стали. Ионизировать воздух конструкция не будет. Она является чем-то вроде арт-объекта.
Некоторые читатели kp40.ru высказали сомнения по поводу безопасности люстры во время грозы.
«Главное, под эту люстру в дождь на встать», - пишет, в частности, в комментариях пользователь нашего портала Геннадич.
Мы попросили экспертов прокомментировать эти опасения.
- Никакой опасности конструкция не представляет, поскольку она не подключена к электросети, - сообщила нашему изданию заведующая мемориальным домом-музеем А.Л. Чижевского Людмила ЭНГЕЛЬГАРДТ.
То же самое нам сказал и директор школы № 5 Калуги Сергей ЗЕЛЕНОВ, который много лет преподавал физику.
- К тому же рядом находятся здания, которые оборудованы громоотводами, поэтому люстра совершенно безопасна, - добавил Зеленов. – Но в грозу лучше, конечно, находиться в помещении.
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