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Опасен ли муляж люстры Чижевского в новом сквере?

31.10.2019 11:50 19 1158 Оксана ИВАНОВА
Опасен ли муляж люстры Чижевского в новом сквере?

Как мы рассказывали, 29 октября в сквере рядом с горуправой на Ленина, 93, установили шестиметровую люстру Чижевского. Она выполнена из нержавеющей стали. Ионизировать воздух конструкция не будет. Она является чем-то вроде арт-объекта.

Некоторые читатели kp40.ru высказали сомнения по поводу безопасности люстры во время грозы.  

«Главное, под эту люстру в дождь на встать», - пишет, в частности, в комментариях пользователь нашего портала Геннадич.

Мы попросили экспертов прокомментировать эти опасения.

- Никакой опасности конструкция не представляет, поскольку она не подключена к электросети, - сообщила нашему изданию заведующая мемориальным домом-музеем А.Л. Чижевского Людмила ЭНГЕЛЬГАРДТ.  

То же самое нам сказал и директор школы № 5 Калуги Сергей ЗЕЛЕНОВ, который много лет преподавал физику.

- К тому же рядом находятся здания, которые оборудованы громоотводами, поэтому люстра совершенно безопасна, - добавил Зеленов. – Но в грозу лучше, конечно, находиться в помещении.


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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: общество
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