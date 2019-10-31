Фотосюжет: как исчезают голубятни

Публикуем серию снимков нашего читателя Антона Шульца о голубятнях города.
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Голубеводство – явление, пришедшее из прошлого, остается таковым и сейчас. Практически всем голубятникам далеко за пятьдесят, а новое поколение, продолжать традицию голубеводства не торопится. И дело не только в увлечениях нового времени – но и в позиции городских властей. Действующие и заброшенные голубятни являются частью городской среды, воплощая в себе строительные возможности прошлого и фантазию своих авторов.
Однако практически все постройки данного типа являются незаконными и подлежат сносу. Передать свою голубятню новому поколению практически невозможно. В связи с чем явление городского голубеводства в Калуге да и во всей России находится в очень трудной ситуации.
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