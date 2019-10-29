Обзор недели: дети понедельника

В среду, 30 октября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».

Итоги недели

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

В качестве преамбулы — статистическая подборка.

Про выпивку было, теперь — о закуске. В России ежегодно выбрасывают около 17 млн. тонн еды на сумму более 1,6 трлн. руб. Таково заключение экспертов РАЭК, основанное на данных ВШЭ и Росстата. Этого количества продуктов хватило бы, чтобы в течение года прокормить 30 млн. человек. Это больше, чем число россиян, живущих за чертой бедности. Но горы еды попадают на свалки, где, выделяя токсины и парниковый газ, загрязняют почву, воду, воздух и огорчают экологов.

Про лишние деньги. Росстат потратит 33 млрд. руб. на первую цифровую перепись населения. Она пройдёт в октябре 2020 г. Около половины бюджета заложено на зарплату сотрудникам. Ещё 6,7 млрд. руб. потратят на планшеты для переписчиков. На пенсию отставному капитану денег нет.

То ли про власть, то ли про кино. Россияне выбрали киногероев, которых они хотели бы видеть во главе государства. Согласно опросу ВЦИОМ и ЦПК, победил Штирлиц (но он вроде и так занимает эту должность). Немного уступил ему профессор Преображенский (с наличием свойств этого персонажа у власти, похоже, проблемы).

Среди присущих киногероям качеств, необходимых высшему руководству, россияне назвали честность (44%), образованность (31%), близость к народу (26%), оргспособности (25%). Ум — на пятом месте.

А коварный Запад продолжает развращать россиян. Вопиющий случай принуждения к гомосексуализму зафиксирован в Пресненском районном суде Москвы. Гражданин Разумилов Д.Е. подал иск к компании Apple. Десятки поступлений в криптовалютный кошелёк владеющего айфоном истца сопровождались сообщением «Не осуждай, не попробовав». Он решил, что так Apple подталкивает пользователей к гомосексуальности. Цитирую жертву: «Я подумал: действительно, как можно судить о чём-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения. По истечении двух месяцев могу сказать, что я погряз в интимной близости с представителями своего пола и не могу выбраться назад».

Произошедшее причинило Разумилову «нравственные страдания и душевный вред». Пострадавший оценил их в 1 млн. руб. В Apple иск москвича пока не прокомментировали.

Наконец, о насущном. Минувший понедельник прошёл в Калуге под знаком молитвы. Благочестивый диалог главных молитвенников области и города — в соседнем материале. «Крокодил не ловится, не растёт кокос. Плачут, богу молятся, не жалея слез, — комментируют в соцсетях местные любители комедий Гайдая. — Что б они ни делали, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила». Ну вы помните.

А между тем в 2020 году «битва за дороги» в Калуге развернётся на улице Московской. В рамках полюбившегося калужанам нацпроекта БКАД планируется отремонтировать участок от улицы Азаровской до Ленина, сообщил городской голова Разумовский.

Что там один молитвенный понедельник! Опыт подсказывает, нас ждёт целый год напряжённых молитв. Бодрствуйте, да не внидете в напасть!

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе автомобилисту и волонтёру Сергею ВАСИЛЬЕВУ.

— Страшная авария в районе Тульского моста — погибли женщина и ребёнок. За неделю до этого — трагедия с цементовозом, погибло четыре человека. Какая-то чёрная полоса происшествий с машинами. Автомобилисты не соблюдают скоростной режим. В случае с водителем цементовоза, возможно, сказалась усталость.

— Кипиш подняли по поводу обновления изображения Гагарина на въезде в город. «А давайте нарисуем! Давайте проведём разные конкурсы!» Смотрел по телевидению прямой эфир с худо­жницей, создавшей мурал. Она сильно разобиделась, говорила: «Вы ничего не понимаете! Я художник, я так вижу! Вы должны переосмыслить всё это. Это новое видение!» Какое новое видение? Гагарин он и есть Гагарин. Что тут видеть? Освежите просто фотографию.

Меня больше удивляет, что никто не обращает внимания на «шарик» на въезде, — какой он облезлый, чёрный и уже мухами засиженный. И при этом мы хотим въезд в Калугу сделать красивым. Да у нас «шарик» в ужасном состоянии! А абстрактную работу можно повесить в ИКЦ.

— Зима никак не приходит, и мы не можем уложить в спячку медведицу Машку (подопечная центра реабилитации диких животных «Феникс». — Прим. авт.). Начинаем рацион уменьшать, чтобы организм стал понимать, что она уже всех, кого можно, съела, всех поймала и надо спать. Машка обижается, конечно. Привыкла к другому режиму питания. Она отъелась, плотненькая деваха стала.

А что она в своём вольере натворила, сколько поломала! Я так понимаю, это медвежья натура — всё разломать, раскидать по углам.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!