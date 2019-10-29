Рейтинг растет: в Калужской области снизилось количество безработных

Калужская область поднялась на 17 место в рейтинге регионов по уровню безработицы в июне-августе 2019 года. Такие данные 28 октября опубликовало агенство РИА Новости.

Согласно этим данным, в нашей области уровень безработицы ниже среднего уровня по стране и составляет 3,7%. Это на 0,3 процентных пункта ниже, чем в прошлом году. На 100 открытых вакансий у нас приходится 169 безработных. А на поиски работы уходит примерно 3,5 месяца.

В целом по стране численность рабочей силы в июне-августе 2019 года составила 75,5 миллиона человек, из них 3,3 миллиона человек классифицируются как безработные. В середине 2018 года россиян без работы было немногим больше - 3,5 миллиона человек. Численность безработных сокращается на фоне роста номинальных заработных плат, которые выросли, по данным исследования, на 7,3%.

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, сделанного Росстатом, в августе 2019 года из 3,3 миллиона безработных в возрасте от 15 лет и старше 24% составляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% лица в возрасте 50 лет и старше, а средний возраст безработного составляет 35,5 года. В среднем в июне-августе 2019 года у жителей России на поиск работы уходило 7,2 месяца, но 25,2% безработных ищут работу 12 месяцев и более.

В сельской местности найти работу сложнее, чем в городе. Так из 1,1 миллиона безработных сельских жителей 26,3% искали работу 12 месяцев и более, при этом из 2,2 миллионов безработных городских жителей - 19,8% столкнулись с затяжными сложностями в поиске работы.