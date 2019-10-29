Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 29 октября
$ 63.87 0.13
70.84 0.28
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Рейтинг растет: в Калужской области снизилось количество безработных

29.10.2019 09:19 0 483 Дмитрий Ивьев
Рейтинг растет: в Калужской области снизилось количество безработных

Калужская область поднялась на 17 место в рейтинге регионов по уровню безработицы в июне-августе 2019 года. Такие данные 28 октября опубликовало агенство РИА Новости.

Согласно этим данным, в нашей области уровень безработицы ниже среднего уровня по стране и составляет 3,7%. Это на 0,3 процентных пункта ниже, чем в прошлом году. На 100 открытых вакансий у нас приходится 169 безработных. А на поиски работы уходит примерно 3,5 месяца.

В целом по стране численность рабочей силы в июне-августе 2019 года составила 75,5 миллиона человек, из них 3,3 миллиона человек классифицируются как безработные. В середине 2018 года россиян без работы было немногим больше - 3,5 миллиона человек. Численность безработных сокращается на фоне роста номинальных заработных плат, которые выросли, по данным исследования, на 7,3%.

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, сделанного Росстатом, в августе 2019 года из 3,3 миллиона безработных в возрасте от 15 лет и старше 24% составляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% лица в возрасте 50 лет и старше, а средний возраст безработного составляет 35,5 года. В среднем в июне-августе 2019 года у жителей России на поиск работы уходило 7,2 месяца, но 25,2% безработных ищут работу 12 месяцев и более.

В сельской местности найти работу сложнее, чем в городе. Так из 1,1 миллиона безработных сельских жителей 26,3% искали работу 12 месяцев и более, при этом из 2,2 миллионов безработных городских жителей - 19,8% столкнулись с затяжными сложностями в поиске работы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество статистика рейтинг
Еще новости из рубрики «Общество»

Новый дом для пожарных в Балабаново оценили в 140 миллионов 28.10.2019 12:50

Первые случаи гриппа зафиксированы в Калуге 28.10.2019 12:27

Дети войны: «В деревнях вещи меняли на еду» 25.10.2019 21:30

Девочку с необычным именем отказались регистрировать в ЗАГСе 25.10.2019 10:39

Предводитель дворянства нашел клад 24.10.2019 21:30

Народные новости
64 0
Meshootka
2670 5
kostindima
3357 4
 a-tel

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 03 ноября, 14:00
Ночь искусств 2019 в Калуге. Полная афиша
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

вт 29 октября, 14:00
Мастер-классы на осенних каникулах
Дом мастеров
пт 01 ноября, 11:00
Первый фестиваль «Семья Калужская»
Калуга
сб 02 ноября, 10:00
III Областной открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс «Путь к успеху»
Калуга
сб 02 ноября, 11:00
Красная Шапочка
Калужский театр кукол

Концерты

чт 31 октября, 19:00
«А любовь всё жива...»
Филармония
сб 02 ноября, 19:00
Glenn Miller Orchestra
Филармония
пт 01 ноября, 19:00
Ирина Богушевская. "В моей Вселенной"
Арена КТЗ, ДК
сб 02 ноября, 20:00
Трибьют Гражданской Обороны
SlaughterHouse Concert Club and Bar

Кино

Урфин Джюс возвращается
Эверест
Текст
Малефисента: Владычица тьмы
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

Где и как переводить редкие языковые пары

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ

При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.