«Мы есть»: в Калуге прошёл инклюзивный фестиваль

В среду, 23 октября, в Калуге прошёл инклюзивный фестиваль «Мы есть». Его цель – обратить внимание на то, что среди нас растут дети с ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Они также радуются и плачут, строят планы на будущее, хотят общаться со сверстниками и не чувствовать себя в обществе лишним.



10-летняя София ПЕТРУХИНА из Козельска.



13-летний калужанин Илья ШАМОЙЛОВ.

В рамках фестиваля дети с ОВЗ встретились на одной площадке со своими здоровыми сверстниками.

Для ребят организовали всевозможные мастер-классы – они готовили пирожные, вязали, лепили, валяли из шерсти. Прошли концерты, были показаны спектакли, среди них «Сны Алисы», в котором играли ребята с ОВЗ.



Спектакль от «Чемоданного кукольного театра».



Мастер-классы.

Для гостей и участников фестиваля выступил ансамбль «Калужский калейдоскоп». Дети танцевали на колясках. Как настоящие артисты, они с удовольствием общались с публикой и отвечали на вопросы журналистов.



Трогательный танец в исполнении девочек.



Вальс ребята танцевали с родителями.



- У нас в ансамбле 12 человек, четверо из них – начинающие артисты, - рассказала нам руководитель ансамбля Ольга СОЛОВЬЁВА. – Мы выступаем не только в Калуге и Калужской области, но и в Москве, и в Подмосковье. Сейчас готовимся к международным соревнованиям «Inclusive Dance». Занятия ребят дисциплинируют, учат слышать музыку, понимать, когда начинать, когда заканчивать танец. Также вместе с детьми занимаются и родители.

К слову, родителям ребят с ОВЗ порой нужна не меньшая помощь, чем их детям. Для них прошли образовательные лекции и мастер-классы. Завершился фестиваль обсуждением проблемы социализации детей с ОВЗ.