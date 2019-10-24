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«Мы есть»: в Калуге прошёл инклюзивный фестиваль

24.10.2019 15:04 2 853 Елена Французова, Фото автора.
«Мы есть»: в Калуге прошёл инклюзивный фестиваль

В среду, 23 октября, в Калуге прошёл инклюзивный фестиваль «Мы есть». Его цель – обратить внимание на то, что среди нас растут дети с ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Они также радуются и плачут, строят планы на будущее, хотят общаться со сверстниками и не чувствовать себя в обществе лишним.


10-летняя София ПЕТРУХИНА из Козельска.


13-летний калужанин Илья ШАМОЙЛОВ.

В рамках фестиваля дети с ОВЗ встретились на одной площадке со своими здоровыми сверстниками.

Для ребят организовали всевозможные мастер-классы – они готовили пирожные, вязали, лепили, валяли из шерсти. Прошли концерты, были показаны спектакли, среди них «Сны Алисы», в котором играли ребята с ОВЗ.


Спектакль от «Чемоданного кукольного театра».


Мастер-классы.

Для гостей и участников фестиваля выступил ансамбль «Калужский калейдоскоп». Дети танцевали на колясках. Как настоящие артисты, они с удовольствием общались с публикой и отвечали на вопросы журналистов.


Трогательный танец в исполнении девочек.


Вальс ребята танцевали с родителями.

- У нас в ансамбле 12 человек, четверо из них – начинающие артисты, - рассказала нам руководитель ансамбля Ольга СОЛОВЬЁВА. – Мы выступаем не только в Калуге и Калужской области, но и в Москве, и в Подмосковье. Сейчас готовимся к международным соревнованиям «Inclusive Dance». Занятия ребят дисциплинируют, учат слышать музыку, понимать, когда начинать, когда заканчивать танец. Также вместе с детьми занимаются и родители.

К слову, родителям ребят с ОВЗ порой нужна не меньшая помощь, чем их детям. Для них прошли образовательные лекции и мастер-классы. Завершился фестиваль обсуждением проблемы социализации детей с ОВЗ.


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: общество фоторепортаж дети
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