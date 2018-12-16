Сказки из чемодана

Во время представления дети не только смотрят сказку, но и играют во всевозможные игры.

Мы привыкли, что в театре зрители сидят в зале, а актёры играют на сцене. Иногда в детских постановках возможны обращения к публике: «Давайте вместе позовём Деда Мороза!» или «Ребята, куда спрятался волк?» А что будет, если между зрителями и актёрами исчезнет преграда в виде сцены, если во время спектакля в прямом смысле этого слова можно пощупать или спрятать главного героя, попрыгать, попеть и потанцевать? Хаос? Настоящее волшебство — уверены сёстры Людмила РАБАДЖИ и Екатерина ВАСИЛЬЕВА, организаторы калужского «Чемоданного кукольного театра».

— Идея создать собственный театр пришла, когда нашим детям было года полтора, — вспоминает Людмила. — Даже в детский театр таких крошек не поведёшь. Ведь в этом возрасте малышам трудно усидеть на месте, к тому же они могут испугаться громких звуков, включения и выключения света. А сводить детей куда-то так хочется! И тут я прочла статью об интерактивных театрах. Они давно работают. Но у нас почему-то ничего подобного нет. Подумала: так что же мы сидим, надо срочно делать!

Людмила и Екатерина — педагоги дополнительного образования, имеют большой опыт в организации развлекательных детских программ. Идея понравилась и их подруге, молодой маме Маргарите Веретенниковой, режиссёру театральных постановок, актрисе Театра кукол и театра «Открытые двери». Присоединилась и сестра Маргариты Виктория.

Волшебные чемоданы

Обязательный атрибут всех спектаклей — чемодан, который приносит с собой рассказчик–сказочница.

— Идея с чемоданом возникла не сразу, — говорит Людмила. — Сначала мы рисовали ширмы, думали, каких они должны быть размеров, как будем их перевозить, устанавливать. А ведь мы девчонки, не станем же каждый раз кого-то просить помочь. И тут я говорю: «Нам бы чемодан! Туда просто можно весь реквизит сложить!» Но оказалось, что ни у кого нет чемодана. Призвали друзей — они и помогли. Мы даже на улице потом чемоданы находили. В итоге набралось несколько. Для реквизита используем большой чемодан, а сказочница к детям выходит с маленьким.

К подбору репертуара молодые мамы относятся придирчиво: Люда и Катя хотят, чтобы дети вынесли какой-то урок, вместе с родителями сделали вывод, Рита и Вика стараются показать многогранность и красоту сказки.

— Зачастую малыши и их родители, видимо, считают, если спектакль интерактивный, можно есть реквизит! — смеясь, рассказывает Люда. — Периодически пробуют его на зубок, отрывают детали, поэтому частенько приходится реставрировать.

Ловкость рук

Спектакли от начала до конца они делают сами: создают декорации, мастерят кукол, подбирают музыку.

— Чаще всего голова и ручки у главных героев двигаются, — показывает Катя мохнатого ёжика с глазками-бусинками. — Я никогда ничем подобным раньше не занималась. Поэтому знающие люди сразу сказали: «Ты не сможешь сшить куклу, обратись к профессионалам!» Но я всё же попробовала и сначала сделала помпонные игрушки для спектакля «Кто сказал «мяу»?» Это очень трудоёмкий процесс. Для следующий постановки — «Палочка-выручалочка» — нужно было сшить других героев. Думаю, дай-ка сделаю из ткани. И без всяких выкроек просто вырезала и сшила. Получилось! Вот такой у нас зайчик. Раз он всё время прыгает, у него более подвижная голова. А вот волка дети боятся, хотя его сделала максимально добрым. Стараюсь за счёт каких-то отличительных черт передать характер героев. Все персонажи рождаются в процессе подготовки к спектаклю. Мы не берём из Интернета выкроек, всё — из головы.

Декорации спектаклей, действительно, хочется потрогать — есть объёмные, мягкие, со множеством деталей: где-то с помощью липучек, всяческих крючочков-замочков открепляются или прикрепляются птички, болотце или что-то ещё. Потрогать — изучить героев сказки и декорации — дают ребятне во время представления.

— Бывает, смастеришь декорации, но потом понимаешь: что-то не то — и переделываешь. Малышам нравится, когда всё мигает, светится, вертится! — ­добавляет Екатерина.

Без возрастных ограничений

— Многие спрашивают нас: «Для какого возраста ваши спектакли?» У нас нет возрастных ограничений. К нам приходят мамы с младенцами, смотрят спектакль и в то же время кормят их грудью. Они говорят: «Мы с пелёнок приобщаем ребёнка к театру!» Это прекрасно, никто не смотрит на них косо, не делает замечаний. Мы отлично понимаем, что им трудно куда-то выбраться с малышами: в кинотеатр не пойдёшь, ребёнок проснётся и будет мешать остальным зрителям, в драмтеатр — тоже. Как-то к нам на представление пришла семейная пара вообще без детей. Они сказали, что им интересно. И это здорово! Порой приходят целыми семьями: ребёнок, папа, мама, бабушка и дедушка.

Связь с близкими

— Для нас очень важно и ценно, когда родители смотрят спектакль вместе с детьми, — говорит Люда. — Мы просим взрослых оставаться на представление. Но, увы, они зачастую не хотят: «А зачем? Он и так весь спектакль нормально просидит!» Я объясняю: «Как часто вы дома играете с ребёнком? Вы готовите, убираете, малыш играет один. А здесь вы вместе! Поверьте, это те эмоции, которые вы нигде больше не получите!»

— Когда родители остаются, то бывают в восторге. Порой они так увлекаются! Да и ребёнок чувствует себя намного комфортнее. Сейчас готовим спектакль «Новогодние огни». Мы стали думать, что для нас значит Новый год, что мы можем вспомнить, о чём рассказать. Сразу приходит на ум праздничный стол, скатерть, как мы все вместе печём пирог, наряжаем ёлку, вырезаем снежинки, расставляем посуду, а родители что-то готовят. В общем, спектакль будет о том, что волшебство Нового года мы делаем сами. ­Конечно, эта пьеса для детей.

Но в ней есть подтекст для родителей, чтобы они не забывали, что для их детей семейные праздники, тепло домашнего очага — это та опора, которая в дальнейшем будет формировать их ценности, поддерживать в трудные минуты.

Каждый раз как в первый

— Без участия зрителей ни один спектакль не получится, — уверена Катя. — Любая постановка уникальна за счёт того, что каждый зритель вносит в неё что-то своё. У наших представлений более свободный формат. Я чувствую настроение зрителей, что им интереснее всего в данный момент: побольше пообщаться, а может, потанцевать, — и подстраиваюсь под них. Поэтому в конце спектакля обязательно говорю: «Давайте скажем спасибо нашим маленьким актёрам! А теперь похлопаем себе».

— Мы заметили, что хотя и музыка, и герои те же, каждый раз каждый спектакль проходит по-разному. Так, одна женщина трижды приходила с ребёнком смотреть «Заюшкину избушку» и говорит: «Слушайте, каждый раз у вас новый спектакль! Как это возможно?» — рассказывает Люда.

Сказочница и чемодан участвуют в каждом спектакле.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА превратила квартиру сестры в творческую мастерскую, где рождаются декорации для новых спектаклей и создаются герои сказок.

Декорации можно потрогать.

Спектакль «Вязаные истории» в исполнении Маргариты ВЕРЕТЕННИКОВОЙ.

Во время представления дети могут каждого героя сказки подержать в руках.

Главные герои сказки «Кто сказал «мяу»?»

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.