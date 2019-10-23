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Компании обяжут платить налоги за самозанятых

23.10.2019 13:06 3 416 Дмитрий Ивьев
Компании обяжут платить налоги за самозанятых

Федеральная налоговая служба с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат. Об этом в среду, 23 октября, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон СИЛУАНОВ на заседании Госдумы.

- Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых, - приводит его слова «РИА Новости». - Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог.

Силуанов сообщил, что в настоящее время в качестве самозанятых по стране зарегистрировались 240 тысяч человек, 90% из которых ранее работали «в серую».

- Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется, - сказал он.

Напомним, особый налоговый режим для самозанятых ввели в Калужской области с 2019 года. Также в эксперименте участвуют Москва, Подмосковье и Татарстан. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с юридическими лицами. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР.

В правительстве Калужской области заявляли, что всего в нашем регионе более 8000 самозанятых. Однако зарегистрировался только каждый пятый из них.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество налоги
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