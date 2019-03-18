20% самозанятых согласились платить налоги

В понедельник, 18 марта, на заседании правительства в Калуге глава региона поинтересовался, сколько самозанятых жителей области зарегистрировались и стали платить налоги.
Власти предполагают, что в Калужской области 8200 самозанятых. Из них около 20% вышли из тени. Общая сумма начисленных налогов за первый период составила 454 тысячи рублей. Предприниматели оплатили 80%.
- По крайней мере, будем знать, что такие люди существуют. Налогов, конечно, не дождешься, - прокомментировал информацию глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.
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