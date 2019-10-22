Обзор недели: гильотина светлой мечты

В среду, 23 октября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели», «Личный взгляд» и «Даты недели».
Итоги недели
Игнат Лебядкин, отставной капитан.
Главным трендом прошлой недели стала тема преступления и наказания.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ пригрозил губернаторам неприятностями за искажение отчётности, в частности за сокрытие реальных масштабов распространения тяжёлых заболеваний.
— Враньё это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные, — сказал он.
О каких именно последствиях речь, суровый премьер уточнил позже:
— Гильотина… Она необходима.
По просочившейся в СМИ информации, для руководства страны подготовили доклад, в котором приводятся доказательства манипуляций цифрами в отчётах федеральных министерств, госкомпаний, губернаторов. Основной вывод: фальсификация данных достигла критического порога. Речь в первую очередь — об исполнении нацпроектов. Поступающие из разных источников показатели отличаются настолько, что получить более или менее объективную картину происходящего в стране просто невозможно.
Высшая мера наказания в российском законодательстве есть, но на неё наложен мораторий. Саратовская история убийства девятилетней Лизы Киселёвой подняла волну за его отмену. Требуя заслуженного возмездия злодеям, всё же стоит себе напоминать, что в условиях, мягко говоря, несовершенства судебно-правовой системы смертные приговоры могут выноситься и не по адресу. Более того, «бешеный принтер» у нас уже есть, взбеситься может и гильотина.
«Украинский фронт» превращается во «встречу на Эльбе». Владимир Путин, высказавшись против негативного образа «братского народа» на ТВ, дал тем самым сигнал руководству центральных каналов.
Сигнал принят: Дмитрий Киселёв теперь болеет за Зеленского. Есть мнение, что и возвращение в эфир Кирилла Клеймёнова не в последнюю очередь вызвано необходимостью переформатирования украинской информповестки.
Подтянулась и статистика. Большинство россиян — за дружественные отношения с Украиной, сообщает «Левада-центр». С 2016-го положительное восприятие украинцев выросло почти в 2 раза. А что же телемавры из условной «партии войны»? Что Владимир Соловьёв? Сделал дело — гуляй смело? СМИ всю неделю смаковали, что для прогулок Владимир Рудольфович выбрал Италию. Уже больше сотни тысяч завистливых россиян подписали петицию с требованием не допустить, чтобы телеведущий получил итальянское гражданство, которого он якобы добивается. И постмодерн-деталь: обращение написано на итальянском языке, автор — русский священник-эмигрант.
Соловьёв в ответ заподозрил батюшку в демонической одержимости, а от намерений стать гражданином Италии открестился. Впрочем, раньше сам признавался, что вид на жительство там у него всё же имеется.
О сколько нам открытий чудных готовит депутатства дух! В городе Никольске Волгоградской области член Заксобрания Павел Горчаков открыл памятную доску в честь самого себя. Её изготовили на бюджетные деньги и повесили на фасаде районного отдела УВД, начальником которого он когда-то работал. А в соседней Туле депутат-единоросс торжественно открыл сушилку для белья во дворе жилого дома. На фото — два столба, между которыми натянуты верёвки. И счастливые лица трёх пенсионерок. Забота — это всегда приятно, а со стороны власти — так и вдвойне.
Народ, увы, взаимностью отвечает не всегда. А чем именно отвечает, можно посмотреть в комментариях к новости, что 18 октября в своём рабочем кабинете задержан начальник Управления ЖКХ Калуги.
Про гильотину Медведев зря напомнил. Со словами осторожнее надо быть.
Личный взгляд
Что запомнилось на прошлой неделе Валентину ЧЕРНЯКУ, арт-директору музея «Рок-подвал».
— 5 октября стартовал четвёртый сезон «подвальников» в «Рок-подвале». В рамках проекта «Рок-федерация» на открытии сезона замечательно выступила группа из Москвы LEDStar Band. Ребята сыграли классику мирового рока 70-х – начала 90-х в акустике. Думаю, зрителям понравилось переложение хитов Led Zeppelin, Moody Blues, Creedence Clearwater и Judas Priest для вокала рыжеволосой солистки Марины Синельниковой, способной на всё: от Ронни Дио до Джеймса Хэтфилда! Мы по-прежнему планируем чередовать выступления гостей из соседних регионов и местных команд. На очереди — легенда калужского рока группа «Транс По», которой в октябре стукнуло 22 года.
— Наш рок-музей получил замечательный презент: роскошное английское подарочное издание короля рок-н-ролла Элвиса Пресли на виниле. Бокс состоит из 6 пластинок и красочного буклета. Вся эта красота называется «Elvis Presley s Greatest Hits» и не оставит равнодушным ни одного меломана.
— Ну и из личного: наконец-то на даче закончилась битва с небывалым урожаем яблок… Яблоки отличные — но о-о-очень много… Не знаю, что и делать с таким безумным количеством. Думаю, до Нового года буду угощать гостей «Рок-подвала»!
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
27 октября
120 лет назад родился Николай Антонович Доллежаль — советский учёный-энергетик, конструктор ядерных реакторов, профессор. Академик АН СССР.
В 1943 году возглавил НИИ химического машиностроения, а с 1946 года Доллежаль и его НИИ был привлечён к советскому атомному проекту. Он проектировал первые промышленные ядерные реакторы для производства оружейного плутония («агрегаты А», «АИ») — водографитовые установки с вертикальным расположением графитовых колонн и каналов водяного охлаждения. После успешных испытаний атомной бомбы летом 1949 года приступил к разработке энергетических реакторов для корабельных установок. В 1954 году под руководством Доллежаля был разработан первый проект реакторной установки для подводных лодок, водоводяной схемы. В том же году вступила в строй первая в мире АЭС в Обнинске, сердцем которой был «агрегат АМ» — первый в СССР канальный ядерный реактор водографитовой схемы.
Н. А. Доллежаль умер 20 ноября 2000 года. Похоронен на кладбище села Козино Одинцовского района Московской области.
По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
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