Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 21 октября
$ 63.95 0.06
71.13 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Стало известно, где в Калуге откроют новый детский сад

21.10.2019 11:08 5 1109 Елена Французова
Стало известно, где в Калуге откроют новый детский сад

Как мы рассказывали, Калуга рискует остаться без нового детского сада. Здание на улице Дальней строится с отставанием от графика. Напомним, что его планировали выкупить у застройщика за федеральные деньги.

В понедельник, 21 октября, на заседании правительства городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ сообщил, что вместо детского сада на улице Дальней в этом году будет достроен и сдан в эксплуатацию детский сад на улице 40 лет Октября – микрорайон «906 база».

- Там очень активно работает застройщик, там надо было просто ремонты сделать. Плюс он уже занимается благоустройством. Установил веранды, поэтому этот объект появится в этом году, - сказал городской голова.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Проверка слуха: в Калуге арестован начальник городского Управления ЖКХ 21.10.2019 12:23

Зачем для прививки деревьев презерватив 20.10.2019 21:30

Источник неприятного запаха нашли в Калуге 18.10.2019 22:04

Где в Калуге жили родственники Чехова 18.10.2019 21:30

Опять перенесли: названа очередная дата открытия музея космонавтики 18.10.2019 10:49

Народные новости
689 5
ajax
691 3
Meshootka
419 1
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 25 октября, 14:00
Встречи с краеведом «Богатства Калужского края»
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

вт 22 октября, 10:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
вт 22 октября, 11:00
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
сб 26 октября, 12:00
«Кошки в городе»
Филармония
вс 27 октября, 12:00
Большие секреты для маленьких театралов
Калужский областной драматический театр

Концерты

ср 23 октября, 19:00
«Молодёжная симфония»
Филармония
чт 24 октября, 20:00
«Инкогнито»
SlaughterHouse Concert Club and Bar
сб 26 октября, 19:00
Панк хэллоуин
SlaughterHouse Concert Club and Bar
сб 26 октября, 19:00
Лолита Милявская
Арена КТЗ, ДК

Кино

Эверест
Малефисента: Владычица тьмы
Тайна печати дракона
Девушки бывают разные
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Сегодня 09:18
Новости компаний

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Я и так не курю
 335
Придется бросить
 11
Буду курить в других местах
 25
Как курил на балконе, так и продолжу
 208
Всего проголосовало: 579
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк Сегодня 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.