Стало известно, где в Калуге откроют новый детский сад

Как мы рассказывали, Калуга рискует остаться без нового детского сада. Здание на улице Дальней строится с отставанием от графика. Напомним, что его планировали выкупить у застройщика за федеральные деньги.
В понедельник, 21 октября, на заседании правительства городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ сообщил, что вместо детского сада на улице Дальней в этом году будет достроен и сдан в эксплуатацию детский сад на улице 40 лет Октября – микрорайон «906 база».
- Там очень активно работает застройщик, там надо было просто ремонты сделать. Плюс он уже занимается благоустройством. Установил веранды, поэтому этот объект появится в этом году, - сказал городской голова.
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