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Обзор недели: стабильно просроченные сроки

15.10.2019 21:30 1 406
Обзор недели: стабильно просроченные сроки

В среду, 16 октября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели», «Личный взгляд» и «Даты недели».

Итоги недели

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

Сначала — о тонких чувствах. На прошлой неделе Владимир ПУТИН встретился с новоизбранными главами регионов для их напутствия.

— Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня, — сказал президент 19 новым губернаторам.

Конспирологи из анонимных telegram-каналов пророчат теперь скорое, чуть ли не в ближайшие дни, расставание президента с рядом губернаторов старых, чуткость утративших. На их место будут назначены и.о., которым предстоит начать избирательную кампанию. Следующей осенью губернаторские выборы ждут и Калужскую область.

О мире во всём мире. Не успел Путин высказаться против негативного образа Украины на российском ТВ, как знаковый телеведущий Дмитрий КИСЕЛЁВ оперативно отреагировал.

— За Зеленского сейчас болеют и в Париже, и в Берлине, и тем более в Москве. Ведь он за мир, — сказал он в эфире своей программы «Вести недели».

Из рубрики «Учись, студент!». В Минобрнауки сообщили об индексации в 2020 году студенческих стипендий — они вырастут на 90 р. Отличное подспорье в учёбе! Общую тетрадку можно купить, например.

А Минтруд и Минздрав решают проблему дефицита врачей. По их оценкам, нам остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей «Скорой помощи». Кого не хватись — не хватает. Нашли-таки выход — привлекать на свободные места мигрантов. Рентабельность их очень высокая, права качать не будут, готовы на самую грязную работу почти бесплатно. Стоит ли вопрос о привлечении мигрантов для работы министрами, депутатами и т.п., пока неизвестно. Но резон, без сомнения, есть. Столько пользы, сколько наши, не причинят, а экономия бюджетных средств — колоссальная.

Про выпивку. РБК составил рейтинг регионов по смертности от алкоголя. От него россияне гибнут так же часто, как суммарно в результате ДТП, убийств и самоубийств. Лидируют регионы Дальнего Востока: пальма первенства — у Чукотки. Аутсайдеры — республики Кавказа. Калужская область, как и в целом ЦФО, в неблагоприятной зоне.

О великом и могучем. Калуга попала в десятку самых матерящихся городов России. Абсолютный рекорд­смен — Дно Псковской области. Видимо, не случайно. Как город назовёшь, так его население и заговорит. А вот попадание в матерный топ нашей милой Калуги — ситуационное. Обусловлено оно, без сомнения, не особой лингвистической одарённостью калужан, а особой хозяйственной одарённостью калужского руководства. До Дна нам пока далеко, хотя и история с реализацией БКАД вышла очень уж похабная. И если она когда-то закончится, уровень мата в городе резко упадёт.

В число регионов, проваливших БКАД, мы тем не менее не попали. Каким-то чудом, не иначе. Не то попали бы под санкции. Вице-премьер Максим Акимов распорядился перекрыть регионам, выполнившим менее 50% объёма работ, доступ к дополнительным бюджетам, выделяемым в рамках дорожного нацпроекта.

В Калуге же, согласно рапортам городских властей, процент выполнения по-прежнему высокий. Темпы работ тоже высокие. Очередной поставленный губернатором срок стабильно просрочили. Но это опять форс-мажор — октябрьские дожди всё подпортили! Тем не менее всё под контролем. Уровень мата над Окой пока не снижается.

Личный взгляд

Что запомнилось на прошедшей неделе корреспонденту «Калужского перекрёстка» Даниилу МАРЧЕНКО.

— Начал читать подаренную больше месяца назад книгу Лорана Бине «Седьмая функция языка». Завязка многообещающая: недалёкий детектив берёт в помощники университетского преподавателя-интеллектуала, чтобы вместе расследовать обстоятельства смерти гуманитарного мыслителя Лорана Барта. Чтиво оказалось довольно увлекательным: в детективную обёртку автор упаковал множество отсылок к модным гуманитарным идеям французской мысли 1970/80-х и насытил свой текст кучей персонажей того времени — философов, писателей, политиков… Иногда от бесконечных имён рябит в глазах, но своеобразный юмор Бине и погружение в богемный Париж 80-х, безусловно, подкупают.

— Переход к цифровому вещанию, о котором так много говорили, свершился. Поскольку телевизора у меня нет, узнал об этом, зайдя в гости к родителям. 20 каналов, хорошая картинка, стабильный сигнал: всё, как обещали. Жаль, на качество контента приставка никак не влияет.

— Внимание фейсбучной публики захватила лавка/арт-объект/фотозона, установленная у входа в главный корпус КГУ. С одной стороны, я согласен с теми, кто не в восторге от её/его внешнего вида, но это вкусовщина. И пафосное открытие очень удивило. В каком-то смысле получился первый блин Комова (наверняка этот дурацкий каламбур уже кто-то придумал). С другой стороны, как пример соучаствующего проектирования и участия калужан и бизнеса в преобразовании городской среды — довольно интересно. Хочется надеяться, что когда-нибудь мы будем вспоминать эту лавку как отправную точку нового калужского урбанизма. Ну а вдруг?

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

19 октября

19 октября 1934 года родилась Елена Валентиновна Алешко. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Елена Валентиновна, как и её дед, известный писатель и издатель XIX века Владимир Яковлевич Муринов (1863–1919), свою жизнь посвятила книге. Более 40 лет работала в Калужской областной научной библиотеке имени В. Г. Белинского, из них около 25 лет — заместителем директора по научной и библиотечной деятельности. Автор энциклопедических публикаций об истории Калужской областной библиотеки и библиотечного дела в Калужском крае, организатор регионального некоммерческого проекта «Пушкинская библио­тека», по которому много лет пополнялись фонды библиотек Калужской области. Просветитель, наставник молодых кадров для библиотек Калужского региона. Потомки В. Я. Муринова и Е. В. Алешко и сейчас продолжают трудиться на ниве просветительства. Это Марина Львовна Пантюхова — заместитель директора областной научной библиотеки имени В. Г. Белинского.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество обзор недели
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