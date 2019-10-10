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Нового прокурора нашли для Калужской области

10.10.2019 15:02 1 860 Дмитрий Ивьев, Фото: прокуратура Ярославской области.
Нового прокурора нашли для Калужской области

Калужскую область в ближайшее время ожидает смена прокурора. Нам стало известно, кто именно должен заменить нынешнего главу ведомства Александра Гулягина.

Как мы уже ранее сообщали, 41-летний Гулягин возглавит прокуратуру Воронежской области. В четверг, 10 октября, воронежские депутаты согласовали его кандидатуру. Теперь дело за малым – дождаться официального приказа от Генпрокуратуры.

В качестве главы прокуратуры Калужской области федеральное ведомство предложило кандидатуру первого заместителя прокурора Ярославской области Дмитрия ЧУМАКА (на фото). Правда, в следующий четверг, 17 октября, его ещё должны согласовать калужские областные депутаты.

Чумаку 44 года. Родился в городе Темиртау Карагандинской области. Высшее образование получил в Обнинске, работал в полиции, а в 1998 году перешел в органы прокуратуры.

Работал в Московской области, а после этого перебрался в наш регион на должность начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Калужской области. С декабря 2013 года по апрель 2018 года занимал должность прокурора Обнинска.

Наши коллеги с ресурса Obninsk.name отмечают, что с приходом в Обнинск Дмитрия Чумака жители города связывают дело врача КБ №8 Павла Свиридова, обвиняемого в получении взяток у пациентов, дело известной правозащитницы Татьяны Котляр, незаконно прописавшей у себя около тысячи мигрантов, дело обманутых дольщиков строительной компании «Зеленый остров», а также успешное расследование зверского убийства студентки ИАТЭ.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: прокуратура Ярославской области.
Тэги: общество
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