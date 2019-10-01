Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 01 октября
$ 64.64 0.23
70.72 0.40
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Калужскую область ждёт смена прокурора

01.10.2019 12:00 7 2031 Дмитрий Ивьев
Калужскую область ждёт смена прокурора

В Калужской области вскоре ожидается смена прокурора. Нынешний глава ведомства Александр Гулягин (на фото) рассматривается главным кандидатом на должность прокурора Воронежской области.

Представление о назначении на должность прокурора 41-летнего Александра Гулягина поступило от генпрокурора России Юрия Чайки в думу Воронежской области 30 сентября, сообщает «Вести Воронеж». Теперь депутаты рассмотрят его на заседании в течение 30 дней. Если облдума утвердит представление, то будет выпущен указ о назначении нового прокурора региона.

Напомним, Гулягин возглавляет прокуратуру Калужской области с февраля 2014 года. Кто займет его место, пока не сообщается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Скончался ветеран, для которого калужане устроили флешмоб с письмами 01.10.2019 09:24

Ежевика капризнее винограда: как ухаживать за садом 30.09.2019 21:30

Как в Калуге нашли исчезнувший дом адмирала Белкина 29.09.2019 21:30

Дети войны: «Сестрёнка умерла от голода» 28.09.2019 21:30

Чеченский вопрос: как калужане сыграли в Грозном 27.09.2019 21:30

Народные новости
636 5
Энтерофурил
3241 3
nikol
4170 12
pandemonium

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 02 октября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
пт 04 октября, 15:00
XXXIII Цветаевский праздник
Таруса
вс 06 октября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

сб 05 октября, 11:00
Таинственный гиппопотам
Калужский театр кукол
сб 05 октября, 12:00
Семейный фестиваль "PROдети"
Арена КТЗ, ДК
сб 05 октября, 17:00
Шоу световых кукол
Дом музыки
вс 06 октября, 11:00
Интерактивный кукольный спектакль "Федорино горе"
Калуга

Концерты

ср 02 октября, 19:00
«Триумф оперетты и мюзикла». Открытие 75-го юбилейного концертного сезона.
Филармония
чт 03 октября, 18:00
«Осенний калейдоскоп»
Детская школа искусств № 2 им.С.С.Туликова
пт 04 октября, 19:00
Вечера в галерее.Фортепианное трио
Дом музыки
пт 04 октября, 19:00
Властелин тьмы «Concord orchestra»
Арена КТЗ, ДК

Кино

Птичий дозор
Angry Birds 2 в кино
Тайна печати дракона
Герой
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

В Калуге пройдет ежегодный фестиваль профессий

ВТБ обеспечит прием карт «Мир» с повышенным кешбэком в АШАН и АТАК

ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов

ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.