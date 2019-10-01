Калужскую область ждёт смена прокурора

В Калужской области вскоре ожидается смена прокурора. Нынешний глава ведомства Александр Гулягин (на фото) рассматривается главным кандидатом на должность прокурора Воронежской области.

Представление о назначении на должность прокурора 41-летнего Александра Гулягина поступило от генпрокурора России Юрия Чайки в думу Воронежской области 30 сентября, сообщает «Вести Воронеж». Теперь депутаты рассмотрят его на заседании в течение 30 дней. Если облдума утвердит представление, то будет выпущен указ о назначении нового прокурора региона.

Напомним, Гулягин возглавляет прокуратуру Калужской области с февраля 2014 года. Кто займет его место, пока не сообщается.