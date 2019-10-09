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В школу - по грязи: ребенку приходится несколько километров идти по разбитой дороге

09.10.2019 12:31 6 990 Елена Французова, Фото: Алексей Уткин.
В школу - по грязи: ребенку приходится несколько километров идти по разбитой дороге

Школьник из деревни Клёсово Сухиничского района ежедневно проходит несколько километров по разбитой дороге до трассы, где его подбирает автобус, чтобы отвезти в школу. Водители школьных автобусов отказываются заезжать в деревню по бездорожью, тем более, что живёт в ней лишь один ученик.

После обращения родителей подростка в прокуратуру год назад дорогу отсыпали щебёнкой. Сейчас этот щебень просто утонул в грязи, сообщает наш читатель Алексей Уткин.

- Когда начались дожди, сын стал добираться до школы по колено в грязи, - рассказала мама школьника Алёна Наумова. - В школе, наверное, думают, что мы не моем обувь. Сын комплексует из-за этого, ему неудобно и стыдно ходить в такой обуви. В администрации отвечают: дорогу сделали. Приехали бы они не в сухую погоду посмотреть, как она выглядит. А зимой сын идет до дороги по пояс в снегу, потому что трактор её не чистит, поднимает ковш и проезжает мимо. Я чищу дорогу сама, хотя мне за это никто не платит.

В администрации района при этом утверждают, что дорога в проезжем состоянии.

- Дорога пятой категории – минимальной интенсивности. Там живет около 8 человек - некоторые только летом, - рассказала нам 9 октября заместитель главы администрации Сухиничского района Татьяна МАРЧЕНКО. – В прошлом году дорогу ремонтировали – подсыпали щебнем. Да, это не глобальный ремонт, а такой, на который у нас есть средства в бюджете. Дорога отгрейдирована.  

Татьяна Марченко рассказала, что с мамой школьника неоднократно проводились беседы, женщине объясняли, что средства есть только на такое содержание дороги:

- Если хотят что-то более реальное, такое глобальное, кардинальное – организовывайте фермерское хозяйство. Сейчас у нас есть федеральная программа, госгарантия. В этом году три дороги строятся именно для сельхозпроизводителей за счёт федерального бюджета. Конечно, это приветствуется, что люди едут в сельскую местность. Они выехали на природу. Эта Наумова нигде не работает. Она заняла иждивенческую позицию - дайте, постройте, проложите. А сама не окашивает свою территорию, участок свой не обрабатывает.

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Авторы
Елена Французова 
Фото: Алексей Уткин.
Тэги: общество дети школа
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