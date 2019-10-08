Обзор недели: круглосуточные калужские чудозвоны

08.10.2019 21:30 163

В среду, 9 октября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Циничный взгляд», «Личный взгляд» и «Даты недели».

Циничный взгляд

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

Для затравки. Госдума признала фейком официальные данные Росстата о рекордном за 6 лет росте экономики страны. Глава комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров заявил, что при перепроверке «получаются совсем другие цифры». А нужные данные Росстат получил с помощью манипуляции со статистикой по доходам населения.

Но эта новость никак не отозвалась в уставших сердцах россиян. Равно как и заключение экспертов ВШЭ о сжатии среднего класса в России до 7%. Пора в Красную книгу его занести и отправить в музей-заповедник.

Зато по-настоящему широкий резонанс вызвала новая песня Гребенщикова «Вечерний чудозвон» (т.к. нас читают и дамы, мы немножко изменили название, чтобы не резать их нежный слух жёстким рокерским слогом прославленного барда).

Все бросились гадать, кто же её прототип. Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» добавил интриги: мол, речь у БГ идёт о ведущем вечернего шоу. Однако сразу же перевёл стрелки:

— Мы пригласили бы спеть Бориса Борисовича вживую, но по корпоративной этике не можем на Первом канале исполнять песни про сотрудников других каналов.

В итоге все вопросы снял телеведущий другого канала Владимир Соловьёв, зачем-то обидевшийся на автора песни. «Бандеровская Украина — это чёрная вдова. Её укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста», — написал он в своем telegram-канале.

Трудно сказать, на что реагировал Владимир Путин, но буквально на следующий день он выступил против негативного образа Украины и украинцев на российском телевидении.

— Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ — без всякого преувеличения — в каком-то невыгодном свете, — заявил он на форуме «Валдай», проходившем в Сочи.

«Никогда не делаем это специально», — зачем-то прокомментировала заявление Путина в своем telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева. Не специально, конечно. Оно получается так само.

Но это всё у них там. А что у нас здесь?

В Калуге всё стабильно. БКАД по-калужски превращается в БДСМ. Калужане запускают флешмоб «я/мы — ямы». Истории про провалившихся в них авто всем уже наскучили и коммунальщики пришли на помощь дорожникам, подогрели интерес: глухонемой на велосипеде провалился в разрытую ими яму. Интриги добавил внезапный осенний дождь: в открытый колодец, спрятавшийся в луже на перекрёстке возле КГУ, провалилась девушка. Ушла под воду по пояс. Могла бы и совсем, конечно, но её удалось подхватить оказавшемуся рядом юноше. Молодец, ловкий!

А что наши ловкие (в другом смысле слова) ответственные товарищи? Они, как факиры, заклинают горожан. Вместо дудки — слова покаяния и надежды.

И вдруг понимаешь, зачем было гадать: образ в песне Гребенщикова — универсальный. Его прототипы всюду. А в Калуге у них ещё и осеннее обострение. Закошмаривают калужан, как рептилоиды, а потом, как Скабеева, приговаривают: «Никогда не делаем это специально». Само собой так получается. То подрядчик вдруг липовый, то жители до дорожных знаков вороватые, то пропаганда грязная, то осенний дождь внезапный... И в качестве резюме афоризм-оговорка от градоначальника: «Понятно, что сложно, на грабли уже наступили. Но мы не собираемся останавливаться». Наступали, наступаем, будем наступать!

«Аномальный дождь разлил свои аномальные лужи в аномальную осень аномального года. Ничто не предвещало ничего!» — подытожил вдумчивый читатель нашего сайта www.kp40.ru.

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Лилии Мошковой, старшему помощнику руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ.

— Пятого октября отмечался День учителя. Я в этот день всегда с теплотой вспоминаю свою первую учительницу — Нину Ивановну Бирюкову, заслуженного учителя Российской Федерации, преподававшую в 30-й школе. Именно в младшей школе во многом закладываются основы дисциплины, взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми, отношение к образованию, к получению знаний. Поэтому с удовольствием поздравляю Нину Ивановну с профессиональным праздником.

— В начале прошлой недели в Москве мужчина напал с ножом на нашего коллегу — сотрудника следственного комитета, полковника Владислава Капустина, осуществлявшего обязанности по организации личного приёма граждан. Ранение стало смертельным. Таким радикальным способом мужчина отомстил за отказ сотрудника принять его заявление. Мы, конечно, были поражены этой новостью. Выяснилось, что нападавший состоял на учёте у психиатра. Для защиты от потенциально опасных душевнобольных людей практически нет действенных механизмов. Руководство ведомства уже прорабатывает вопрос о повышении безопасности сотрудников, тем более что на приёме граждан обычно работают женщины.

— Мы всей семьёй поучаствовали в акции по раздельному сбору мусора. Оказалось, что сортировка отходов — это совсем не сложно. Главное — приучить к этому себя и близких. Вообще, хочется привлечь к проблемам экологии внимание как можно большего числа людей. Даже если вместо одноразовых пластиковых пакетов купить многоразовую сумку для продуктов, это будет пусть небольшой, но личный вклад в улучшение ситуации.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

12 октября

50 лет назад (1969) кинологической службой была организована первая Калужская областная выставка служебных собак.

В областной пожарно-спасательной службе 15 лет назад появился первый кинологический расчёт.

16 октября

Самая главная достопримечательность в деревне Плюсково, представляющая историческую ценность — плюс­ковская гидроэлектростанция. Она находилась на реке Серене и была построена в соответствии с планом ГОЭРЛО, который разработал В.И. Ленин вместе с соратниками.

Гидроэлектростанцию в течение четырёх лет (1920–1924 гг.) строило специально созданное товарищество, состоявшее из местных крестьян.

В октябре 1924 года гидроэлектростанция была запущена. Заработали две мельницы, шерстобойка и другие производства. Первое время гидро­электростанция обслуживала 3 деревни: Коробки, Плюсково и Антипово. В конце 70-х годов ГЭС закрыли за нерентабельностью, но здание частично сохранилось.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!