Донорскую кровь для ребенка срочно ищут в Калуге

Находящейся на лечении в калужской больнице Софии Кондрашовой срочно требуется 1-я положительная кровь. В нашу редакцию обратилась мама девочки.
Сдать кровь можно во вторник, 8 октября, на станции переливания крови на улице Горького, 71 в Калуге с 8:00 до 11:00. При этом нужно указать, что вы сдаете кровь для Софии Кондрашовой.
По словам мамы девочки, сейчас нужна кровь как минимум от пятерых доноров.
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