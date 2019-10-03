Калужане очистили 150 километров береговых линий

Около 150 километров береговых линий очистили жители Калужской области в рамках недели V Международного экологического форума «Экопросвещение» и акции «Вода России». К участию в проекте присоединились 33 140 человек.
Волонтеры очистили от мусора берега Оки, Угры, Тарусы, Рессы, Вельи, озер Бездонное и Комлевское, Людиновского и Яченского водохранилищ и других водных объектов Калужской области, рассказали нам в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
Акция «Вода России» в этом году продлится до конца октября. По вопросам участия жители региона могут обращаться в министерство.
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