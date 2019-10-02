Путин поручил расширить сеть газетных киосков в регионах, но в Калуге их становится всё меньше

Распоряжение разработать комплекс мер по поддержке прессы и развитию уличной торговли печатными изданиями Президент России дал федеральному правительству и региональным властям. В опубликованном на официальном сайте Кремля перечне его поручений предлагается, в частности, включить в ассортимент товаров газетных киосков прохладительные напитки и кондитерские изделия.

Речь, конечно, не только и не столько о том, чтобы у граждан появилась дополнительная возможность перекусить и утолить жажду «на ходу». Цель поручений — поддержка издания бумажной периодики.

Документ готовился неспешно и основательно. Его появление стало итогом встречи президента с руководителями российских печатных СМИ, состоявшейся ещё 18 февраля. Издатели газет и журналов поделились с президентом обеспокоенностью по поводу неблагоприятных условий для их распространения, существующих в стране в последнее десятилетие.

Тиражи печатной прессы стали стремительно падать, и дело не только в конкуренции с интернет-­изданиями, а и — банально — в исчезновении газетных киосков с улиц российских городов. Ситуация в Москве и Петербурге не столь трагичная, в регионах же их просто массово похоронили.

Чудом сохранившие­ся островки печатной продукции позволяют лишь выживать, точнее, доживать, но не жить и развиваться.

Путин дал понять, что разделяет тревогу издателей. Поддержка независимых печатных СМИ — государственная задача, выходящая далеко за рамки развития малого и среднего бизнеса, считает он. И вот теперь федеральному правительству совместно с региональными властями поручено:

провести анализ реализуемых субъектами РФ мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции;

рассмотреть вопрос о расширении ассортимента сопутствующих товаров в таких объектах путём включения в него безалкогольных прохладительных напитков, кондитерских изделий и отдельных бакалейных товаров;

рассмотреть вопрос об актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения продукцией перио­дических печатных изданий.

Доклад о реализации этих поручений должен быть сделан до 1 ноября 2019 года.

Однако у работников отрасли есть серьёзные основания полагать, что в Калуге эти поручения будут выполнены с точностью до наоборот. Об этом говорит не только опыт прошлых лет, но и события дней нынешних. Но обо всём по порядку.

Союз закона и беззакония

Президент не первый раз говорит о необходимости поддержки издателей печатной продукции на местах, однако, действия властей на этих самых местах уже приводили ровно к противоположному.

К примеру, в 2015 году городские власти, выполняя поручение губернатора Анатолия Артамонова убрать уродливые ларьки с улиц города, избавились от них всех. Даже несмотря на то что в процессе была дана поправка — овощные палатки и ларьки с печатной прессой оставить.

Но городских чиновников уже было не остановить и под замес попали все. Как следствие, с самой проходимой улицы Калуги — Кирова — исчезли практически все палатки распространителей печатной продукции. А на месте большинства из них появились рекламные тумбы со встроенными в них камерами проекта «Безопасный город», которыми пользуется полиция при расследовании уличных правонарушений и преступлений.

Правда, эти тумбы официально значатся как «точки распространения печатной продукции».

В Калуге точки распространения печатной продукции выглядят вот так. А вам удавалось купить здесь газетку, будучи в трезвом уме и ясной памяти?

Получилось, как в анекдоте про таможенника и Копперфильда.

— Видишь вагон с ноутбуками? — сказал таможенник заморскому фокуснику.

— Вижу, — ответил тот.

— А теперь хлоп, — таможенник шлёпнул печатью в декларацию. — И ноутбуки превращаются в консервированный зелёный горошек.

Упасть, чтобы подняться

В том же 2015 году изменились и правила определения арендатора муниципальной земли под киосками с печатной продукцией. Теперь их будут распределять между распространителями печати по итогам аукциона. И именно это является причиной обеспокоенности местных издателей и распространителей.

Но об этом чуть позже, а пока обратим внимание на тот факт, что в том же 2015-м, когда изменились правила игры, рухнула и стоимость аренды земли под киосками.

К примеру, по данным анализа арендной платы за земли под девятью киосками ООО «Агентство «Комсомольская правда-Калуга», в 2015 году она упала на 76,48%. И если в 2016-м цена поднялась всего на 10,9%, то уже в 2017 году чиновники так испугались собственной щедрости, что подняли ставку на 207,4%, а в 2018-м ещё на 172,7%.

Российской экономике такие отскоки от дна и не снились.

Сегодняшние реалии

В этом году у всех распространителей печатной продукции в Калуге заканчиваются договоры на аренду земли. И впервые в истории эти участки выставляются на аукцион, вместе с которым в город приходит крупный московский игрок, уже успевший зарекомендовать себя в других субъектах Российской Федерации не с самой приятной стороны.

Судя по опыту соседних областей, он выкупает только самые «вкусные» участки, брезгуя точками с нулевой или отрицательной доходностью.

Да-­да, специфика газетного бизнеса такова, что распространители, разбирающиеся в тонкостях местного рынка и его конъюнк­туре, не отказываются и от убыточных точек, компенсируя потери продажами в других, самых ходовых местах.

Крупный же бизнес такими кусками брезгует, нацеливаясь исключительно на высокодоходные точки продаж с высоким людским трафиком.

По словам коммерческого директора калужской «Роспечати» Ирины ВОРОШИЛОВОЙ, москвичи нацелились на половину их точек. Причём самых доходных. Если они их потеряют, то можно закрывать предприятие. Бизнес будет просто разрушен, а киоскёры — люди пенсионного и предпенсионного возраста — попросту потеряют работу.

С учётом того, что компания, выходящая на аукционы в Калуге, берёт высокодоходные точки, невзирая на цену, самый пессимистичный для местных распространителей сценарий на данный момент кажется самым вероятным.

Как нам рассказали распространители печатной продукции в одном из соседних регионов, был случай, когда москвичи выиграли аукцион, подняв цену годовой аренды до трёх миллионов рублей. Сумма абсолютно нереальная. Заработать столько на одном ларьке с газетами в год попросту невозможно. Естественно, точка так и не открылась и пустовала несколько лет. Получилось, как говорится, ни себе ни людям.

И пусть весь мир подождёт

От перспективы работы с москвичами холодок бежит и по спинам издателей газет. Этот бизнес устроен так, что товар — то есть газеты — отдаётся распространителю сразу, а деньги за них он получает только через три месяца. И если местные распространители на калужском рынке зарекомендовали себя надёжными, своевременными плательщиками, то, согласно тревожным сигналам из других регионов, московский игрок постоянно задерживает деньги. Причём не на один месяц.

А это уже ставит под угрозу финансовую устойчивость издателей печатной прессы.

Особенности трактовки госзадач

Нет сомнений, что глава нашего государства, не единожды заявляя, что поддержка независимых СМИ — это государственная задача, хочет, как лучше, но горький калужский опыт показывает, что у чиновников на местах ну никак не получается иначе, чем «как всегда».

Но есть два факта, которые внушают некоторый осторожный оптимизм в вопросе будущего распространения печатной продукции в Калуге. Первый: аукционная документация ещё не разрабатывалась и, судя по сигналам из горуправы, там и сами пока ещё толком не определились с тем, как будет проходить аукцион.

Второй: ответственными за выполнение поручений Путина назначены лично высшие должностные лица субъектов РФ. То есть губернаторы.

Только это и даёт осторожные основания надеяться, что хотя бы в этот раз всё получится именно так, как желает руководство страны, а не как это видится или трактуется кому-­то на местах.

Март 2015 года. Часть распространителей печатной продукции после того, как их ларьки с газетами ликвидировали, устроили малому бизнесу импровизированные похороны.

А как у них

Во всём мире, по крайней мере цивилизованном, уличная торговля печатными СМИ всячески поддерживается, старые ларьки заменяют новыми стационарными автоматами или павильонами, которые становятся визитными карточками и символами современных городов.

Например, в Афинах, не самой богатой европейской столице, киоски строят за счёт государства, которое передаёт их частным предпринимателям. Работают «периптеро» круглосуточно, и кроме прессы в них чего только не продают: от напитков и шоколада до батареек и средств гигиены.

В Нью-­Йорке все газетные киоски одной формы, но различаются по размеру и цвету: чёрные или серебрис­тые. Стоят они на тротуарах в самых бойких местах. Работают до 10 вечера. И в них также торгуют всевозможными сопутствующими товарами.

В Атланте (штат Джорджия) действует целая программа поддержки уличной торговли. Киоски буквально соревнуются в оригинальности дизайна. Внешне они чем-­то напоминают нью-­йоркские, а чем-­то парижские аналоги. Местный эксклюзив — латунные кованые элементы и особые навесные крыши. Наряду с прессой одни из самых ходовых товаров — местные сувениры.

Господдержка по-японски: в Токио ларьки с печатной продукцией постепенно превращают в мини-­маркеты.

На улицах Токио ветшающие кио­ски и вовсе заменяют на мини-­супермаркеты, в которых можно купить практически всё: не только газеты и канцтовары, но и продукты, сувениры, электроприборы, аксессуары и т. д.

А в Осло многие киоски стоят на своих местах более ста лет. Кроме свежей прессы в них также имеется широкий ассортимент товаров общего потребления.

В Калуге, увы, долго не стоит ничего.

Ссылка в тему

На этой неделе проблему уничтожения киосков печатной прессы на первую страницу вынесло и одно из федеральных изданий – газета «АиФ»: «Чебурек вместо газеты. Кому выгодно закрывать киоски?»

Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 02.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.