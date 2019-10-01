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Обзор недели: «Визуальное преображение Калуги», или «Элементы дополненной реальности»

01.10.2019 21:30 1 235
Обзор недели: «Визуальное преображение Калуги», или «Элементы дополненной реальности»

В среду, 2 октября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Циничный взгляд», «Личный взгляд» и «Даты недели».

Циничный взгляд

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

Вдруг обнаружил: сознательные россияне вторую неделю делятся ещё по одному признаку: за Грету Тунберг или против? Хожу подавленный — к кому бы примкнуть. И чувствую, дело тут совсем не в экологии. Шведская девочка, 16 лет, с ментальными особенностями, уверенно вещает с трибуны ООН. Вот пункт! Коллективное бессознательное гретофобов: вещать с высоких трибун позволено только солидным дяденькам, но не девочкам — таков извечный порядок! Сердца гретофилов настроены на радикальную смену порядка — до основания!

Не знаю, миф или реальность то изменение климата, которое Гретой вменяется солидным господам, но на прошлой неделе я был солидарен с народом России и выступал за глобальное потепление. И вот — потеплело. А пока вся Россия уныло скулила из-за нехватки домашнего тепла, в Санкт-Петербурге — окно в Европу все-таки — подошли к проблеме по-деловому: открыли «горячую линию по вопросам отопления».

Третью неделю не отпускают выборы. В роли Греты здесь глава ЦИК Элла Памфилова. На днях она обвинила спикера питерского заксобрания во вмешательстве в выборы. А руководителя избиркома призвала уйти в отставку. Досталось и правоохранителям — мол, покрывают нарушения, вместо того чтобы выявлять. И пафос: «круговая порука», «надо бы систему менять», чуть ли не «вы отняли мои мечты и моё детство своим пустословием».

— Все кричат «самоуправление, самоуправление», а получилось, что всё под себя забрали, извините, братки, — заявила Памфилова.

Ранее она назвала выборы в Санкт-Петербурге муниципально-электоральным бандитизмом. В 90-е, напомню, Элла Александровна избиралась в Госдуму от Калужской области.

Глобальное потепление началось и в судах. Только освободили из-под ареста Павла Устинова, как следом вдруг оправдали ещё одного фигуранта «московского дела» — Алексея Миняйло.

И все вдруг ополчились на Росгвардию. Даже из уст серьёзных государственных мужей зазвучали обвинения в превышении полномочий и неоправданной жестокости. В соцсетях вольный люд массово слагает частушки: «Полюбила росгвардейца, обнимала горячо. А на утро в суд повестка — милый вывихнул плечо».

Как отставной капитан надеюсь, что Росгвардия в обиду себя не даст. Возьмёт в пример родственное ведомство. МВД подготовило законопроект об административной ответственности за посты в соцсетях, содержащие «явное неуважение к органам внутренних дел». Ладно, хоть неявное уважение останется пока безнаказанным.

А в родной Калуге продолжается дорожная феерия. Жаль, ромашки давно отцвели, погадать, успеют — не успеют в срок, не на чем (сами сроки — предмет отдельного гадания). А тут шедевральный пиар-ход от оф. издания горуправы: «В Калуге досрочно ремонтируют дороги из плана 2020 года». Тот же самый подрядчик, который в режиме круглосуточно укатывает асфальт по планам 2019 года, лишь бы успеть в самый-самый последний окончательный срок, оказывается, досрочно ремонтирует дороги из плана следующего года. «Ремонт дорог, которые планировалось отремонтировать в следующем году, стартовал уже этой осенью». И тут же добавили драйва депутаты гордумы — проголосовали за закупку «светотехнического оборудования для визуального преображения пространства Калуги». Каких-то 20 млн рэ. Зато будут созданы «объёмные арт-объекты с элементами дополненной реальности». Эффект изменённого сознания?!

Господа, я люблю вас!

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Владимиру Карпову, заведующему литературно-драматической частью Калужского театра:

— 24 сентября Калужский областной драматический театр с огромным успехом выступил на 17-м Международном театральном фестивале «Дни Островского в Костроме». Спектакль по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» режиссёр Владимир Хрущёв сделал  стремительным и праздничным. А уж наши блестящие актёры постарались и заслужили восторженный приём публики. Почти половина дипломов фестиваля уехала в Калугу: признаны лучшими в своих номинациях Ярослав Орляченко, Светлана Никифорова, Кирилл Бессонов. Диплом с формулировкой «За мастерство создателей спектакля» увёз Владимир Геннадьевич Хрущёв. Это радостное событие!

— Событие нелепое. Руководство МВД России предложило дополнить закон «О полиции» статьями, согласно которым запрещается  размещать «порочащую информацию» о правоохранителях в Интернете. Всё это крайне странно, так как в законодательстве существуют все необходимые средства для привлечения к ответственности за клевету. Но это через суд, состязательный и беспристрастный. Или кто-то хочет, чтобы информация о злоупотреблениях и прямых преступлениях сотрудников МВД вовсе не доходила до граждан?

— Событие печальное. Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства. Может быть, пора обратить внимание на социальную сферу в своей стране, а не на пробле­мы Венесуэлы?

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

5 октября

5 лет назад (2014) в Малоярославце министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский открыл монумент полковому священнику отцу Василию Васильковскому. Это первый в России «памятник русскому духу».

Василий Васильковский — священник 19-го Егерского полка. С начала Отечественной войны 1812 года со своим полком участвовал во всех крупных сражениях, проявляя поразительную отвагу, в бой шёл с крестом в руках.

Особо отмечается его подвиг в сражении за Малоярославец 12 (24) октября 1812 года, которое стало, по словам Кутузова, «предел нападения, начало бегства и гибели врага». Город восемь раз переходил из рук в руки, и отец Василий, раненый в голову, заменил выбывшего офицера и повёл в атаку егерей своего полка. За этот подвиг, по ходатайству Кутузова, Василий Васильковский был награждён Георгиевским крестом 4 степени.

Это первый в истории случай награждения священника боевой наградой. Со своим полком дошёл до Франции, где умер от ран 24 ноября 1813 года.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество обзор недели
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