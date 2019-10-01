Скончался ветеран, для которого калужане устроили флешмоб с письмами

Владимир Петрович с внучкой Алёной.
На днях в Людиново на 95 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, шофер – фронтовик Владимир Петрович ИВАНЮШИН. Об этом сообщает администрация Людиновского района.
Как мы рассказывали, калужанка Алёна ИВАНЮШИНА – внучка ветерана – просила поздравить её дедушку с днём рождения, прислав ему к 30 августа письмо или открытку.
Накануне своего 94-летия ветеран попал в больницу и внучка хотела приободрить дедушку этим флешмобом. В итоге ветеран получил более 40 писем со всех уголков Калужской области.
- Он был рад, что ему написали из разных районов области. И пусть это не 9 Мая, но многие говорили о Победе. Низкий вам поклон. Вы сделали ему этот день светлым, - писала тогда Алёна.
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