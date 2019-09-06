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Флешмоб для дедушки: ветеран из Людинова получил более 40 писем с поздравлениями

06.09.2019 11:03 1 694 Елена Французова, фото Алёны ИВАНЮШИНОЙ.
Флешмоб для дедушки: ветеран из Людинова получил более 40 писем с поздравлениями

Владимир Петрович с внучкой Алёной. 

Как мы рассказывали, калужанка Алёна ИВАНЮШИНА просила поздравить её дедушку Владимира Петровича ИВАНЮШИНАветерана Великой Отечественной войны - с днём рождения, прислав ему к 30 августа письмо или открытку. 

Всё дело в том, что накануне своего 94-летия ветеран попал в больницу и внучка хотела приободрить дедушку этим флешмобом. 

В итоге ветеран получил более 40 писем со всех уголков Калужского региона.

- Он был рад, что ему написали из разных районов области. И пусть это не 9 Мая, но многие говорили о Победе. Низкий вам поклон. Вы сделали ему этот день светлым, - написала на своей странице Алёна. 


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Авторы
Елена Французова 
фото Алёны ИВАНЮШИНОЙ.
Тэги: общество
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