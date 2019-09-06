Флешмоб для дедушки: ветеран из Людинова получил более 40 писем с поздравлениями

Владимир Петрович с внучкой Алёной.

Как мы рассказывали, калужанка Алёна ИВАНЮШИНА просила поздравить её дедушку Владимира Петровича ИВАНЮШИНА – ветерана Великой Отечественной войны - с днём рождения, прислав ему к 30 августа письмо или открытку.

Всё дело в том, что накануне своего 94-летия ветеран попал в больницу и внучка хотела приободрить дедушку этим флешмобом.

В итоге ветеран получил более 40 писем со всех уголков Калужского региона.

- Он был рад, что ему написали из разных районов области. И пусть это не 9 Мая, но многие говорили о Победе. Низкий вам поклон. Вы сделали ему этот день светлым, - написала на своей странице Алёна.