Флешмоб для дедушки: ветеран из Людинова получил более 40 писем с поздравлениями

Владимир Петрович с внучкой Алёной.
Как мы рассказывали, калужанка Алёна ИВАНЮШИНА просила поздравить её дедушку Владимира Петровича ИВАНЮШИНА – ветерана Великой Отечественной войны - с днём рождения, прислав ему к 30 августа письмо или открытку.
Всё дело в том, что накануне своего 94-летия ветеран попал в больницу и внучка хотела приободрить дедушку этим флешмобом.
В итоге ветеран получил более 40 писем со всех уголков Калужского региона.
- Он был рад, что ему написали из разных районов области. И пусть это не 9 Мая, но многие говорили о Победе. Низкий вам поклон. Вы сделали ему этот день светлым, - написала на своей странице Алёна.
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