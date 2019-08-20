Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 20 августа
$ 66.61 0.61
73.95 0.73
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Флешмоб для дедушки: внучка просит отправить открытку ветерану ВОВ

20.08.2019 13:40 0 64 Елена Французова, Фото: Бессмертный полк
Флешмоб для дедушки: внучка просит отправить открытку ветерану ВОВ

Калужанка Алёна ИВАНЮШИНА просит поздравить с днём рождения её дедушку, ветерана Великой Отечественной войны.

- Мой дедушка попал в больницу в Калуге. 30 августа ему будет 94 года. Хочу сделать ему сюрприз и устроить флешмоб. Если вам не сложно, пришлите ему письмо или открытку. Ему очень будет приятно, - пишет Алёна «ВКонтакте». – Адрес: Людиново, ул. Маяковского 9-24, индекс: 249400. Дедушку зовут ИВАНЮШИН Владимир Петрович. 

Владимир Петрович родился в Людиново в семье учителя. Когда началась война, ему было 16 лет.  Окончив учебу в автошколе, был призван на фронт. В Ивановской области, где получил машину, Владимир Петрович подвозил боеприпасы и продукты на передовую в составе войск I Украинского и II Белорусского фронтов.

Награжден: Орден Великой Отечественной войны II степени, два ордена «Фронтовик», медаль «За Боевые Заслуги 1941-1945г.», медаль «За Победу над Германией», медаль «За Победу над Японией», памятными медалями. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Елена Французова 
Фото: Бессмертный полк
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Людиновские берега очистят от мусора 20.08.2019 11:17

Небезопасный отдых: прокуратура нашла нарушения в детском лагере «Витязь» 19.08.2019 15:54

Артамонов поручил самим заняться питанием школьников 19.08.2019 15:40

Калужанка выращивает томаты на гусином пере 18.08.2019 21:30

Издевательство над пешеходами: как в Калуге людей отправляют под машины 18.08.2019 10:30

Народные новости
941 6
 logistkmk
1664 12
AlenaLisova
1654 7
АктивныйГражданин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 23 августа, 18:00
День города Калуги 2019. Полная афиша
Калуга
ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
сб 24 августа, 12:00
Праздник: Первому в России музею бумаги 1 год!
Калужская область
сб 24 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К

Для детей

ср 21 августа, 09:00
Благотворительная акция "Помоги собраться в школу"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пт 23 августа, 19:00
Концертная программа «Город детства»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 13:00
Буль-буль шоу тайм
Городской Досуговый центр

Концерты

чт 22 августа, 19:00
«Летний коктейль»
Гостиные ряды
пт 23 августа, 22:00
DJ Goring
PRO ART'S
пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки

Кино

Дора и Затерянный город
Angry Birds 2 в кино
Король Лев
Форсаж: Хоббс и Шоу
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.