Флешмоб для дедушки: внучка просит отправить открытку ветерану ВОВ

Калужанка Алёна ИВАНЮШИНА просит поздравить с днём рождения её дедушку, ветерана Великой Отечественной войны.

- Мой дедушка попал в больницу в Калуге. 30 августа ему будет 94 года. Хочу сделать ему сюрприз и устроить флешмоб. Если вам не сложно, пришлите ему письмо или открытку. Ему очень будет приятно, - пишет Алёна «ВКонтакте». – Адрес: Людиново, ул. Маяковского 9-24, индекс: 249400. Дедушку зовут ИВАНЮШИН Владимир Петрович.

Владимир Петрович родился в Людиново в семье учителя. Когда началась война, ему было 16 лет. Окончив учебу в автошколе, был призван на фронт. В Ивановской области, где получил машину, Владимир Петрович подвозил боеприпасы и продукты на передовую в составе войск I Украинского и II Белорусского фронтов.

Награжден: Орден Великой Отечественной войны II степени, два ордена «Фронтовик», медаль «За Боевые Заслуги 1941-1945г.», медаль «За Победу над Германией», медаль «За Победу над Японией», памятными медалями.