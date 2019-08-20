Флешмоб для дедушки: внучка просит отправить открытку ветерану ВОВ

Калужанка Алёна ИВАНЮШИНА просит поздравить с днём рождения её дедушку, ветерана Великой Отечественной войны.
- Мой дедушка попал в больницу в Калуге. 30 августа ему будет 94 года. Хочу сделать ему сюрприз и устроить флешмоб. Если вам не сложно, пришлите ему письмо или открытку. Ему очень будет приятно, - пишет Алёна «ВКонтакте». – Адрес: Людиново, ул. Маяковского 9-24, индекс: 249400. Дедушку зовут ИВАНЮШИН Владимир Петрович.
Владимир Петрович родился в Людиново в семье учителя. Когда началась война, ему было 16 лет. Окончив учебу в автошколе, был призван на фронт. В Ивановской области, где получил машину, Владимир Петрович подвозил боеприпасы и продукты на передовую в составе войск I Украинского и II Белорусского фронтов.
Награжден: Орден Великой Отечественной войны II степени, два ордена «Фронтовик», медаль «За Боевые Заслуги 1941-1945г.», медаль «За Победу над Германией», медаль «За Победу над Японией», памятными медалями.
|
Людиновские берега очистят от мусора 20.08.2019 11:17
Артамонов поручил самим заняться питанием школьников 19.08.2019 15:40
Калужанка выращивает томаты на гусином пере 18.08.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: