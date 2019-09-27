Актёр умер во время спектакля в Калуге

В четверг, 26 сентября, в Калужском Театре юного зрителя на 57 году жизни скоропостижно скончался актёр Андрей Семёнов. Его жизнь оборвалась прямо во время антракта.

- Роль Ангела в спектакле «Очень простая история» Марии Ладо он доиграет уже за гранью нашего мира, - сообщает администрация театра. - У Бога все живы, но на земле нам будет трудно без тебя, Андрей. Выражаем соболезнования родным и близким.

На сцену ТЮЗа Андрей Семенов выходил с 1992 года, творческая биография насчитывает 30 ролей.