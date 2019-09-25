Медынский район: натуральная продукция мирового уровня

«Этномир» стал площадкой международного форума «Хлеб, ты — мир».
В рамках форума прошла традиционная выставка–ярмарка «Калужская осень», на которой была представлена продукция из всех районов нашей области.
— Медынский район, как всегда, на высоте, — с такими словами к экспозиции района подходили участники форума.
Действительно, здесь было на что посмотреть — овощи, молочная и мясная продукция, зерно, мед.
Ставка на молоко
Был широко представлен ассортимент предприятия АО «МосМедыньагропром», входящего в состав агрохолдинга «Калужская Нива», выпускающего молочную продукцию под маркой «ЭкоНива» и «Большая перемена» более чем 100 наименований. Предприятие ООО «Калужская Нива» по объему производства в последние годы является ведущим производителем района. Дойное стадо «Калужской Нивы» составляет 4264 головы, 9035 голов — общее поголовье скота. В настоящее время в деревне Уланово введен животноводческий комплекс на 6000 голов, в том числе на 2800 голов дойного стада. В деревне Гусево ведется строительство животноводческого комплекса на 3500 голов дойного стада и на общее поголовье 8000 голов.
Не осталась без внимания и фирма ООО «Агротон», представившая разнообразную молочную продукция 5 видов.
Неплохо чувствуют себя в районе и частные предприниматели. Так, частная сыродельня Лонды Дзикиевны Гогуа производит сыры по особому семейному рецепту, которые пользуются спросом у покупателей далеко за пределами района.
К концу года предприятия Медынского района планируют выйти на 130–140 тонн в сутки валового производства молока, а с введением новых животноводческих комплексов — на 180 тонн в сутки.
За текущий год будет надоено более 34 тысяч тонн молока.
Рекордный урожай
Крестьянско-фермерские хозяйства района производят практически все виды овощной продукции: огурцы, помидоры, баклажаны, тыкву, лук и так далее.
В этом году в районе удалось собрать 6400 тонн зерна. Урожайность — 36,6 центнера с гектара. Такой урожайности зерновых культур в Медынском районе еще не было!
Уже заготовлено 25 центнеров кормоединиц на голову скота. Труженики сельхозпроизводства приступили к уборке кукурузы. Они отмечают, что и ее урожай отменный.
Так что кормовая база позволит успешно провести зимовку и получить запланированные объемы животноводческой продукции.
Эксклюзив
В Медынском районе работает ООО «Самсон-Ферма» — единственное предприятие в России, которое занимается промышленным производством и выращиванием цесарки. Мясо и яйца этой птицы являются диетическими и очень полезными. И они, конечно же, были представлены на выставке.
Компания «Бесфуд» занимается фасовкой различных орехов и сухофруктов. В день выпускается до 4 тонн продукции. Товар высочайшего качества реализуется по всей центральной России.
В лучших традициях
Медынский район всегда славился своим медом. В этом году многие пчеловоды жаловались, что сезон неудачный. Но медынские пчелы не подвели!
Традиционная ярмарка меда прошла успешно. На ней была представлена продукция 28 пчеловодов. Приехали пчеловоды и из других регионов: из Тулы, Орла, Воронежа, Волгограда.
Руководство района отмечает, что не собирается останавливаться на достигнутом, продолжая ставить перед собой амбициозные задачи.
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