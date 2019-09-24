Обзор недели: вывихи плеч, перестояние и советская классика

24.09.2019 21:30 1144

В среду, 25 сентября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели».

Обзор недели

От редакции.

Предрассудок — считать капитана Лебядкина лишь персонажем «Бесов» Достоевского. Великий графоман жив. Живее Ленина и Цоя. Один из его аватаров и будет вести эту колонку.

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

Федеральная информационная картина минувшей недели такова, что на этой остаётся только ждать принятия Великой хартии вольностей. О деле Павла Устинова говорят даже на центральном ТВ — пересказывать не буду. За «нечестно и несправедливо» (выражение секретаря генсовета «ЕР»!) осуждённого молодого актёра вступились собратья по цеху — до Безрукова включительно — и представители других цехов: журналисты, «книжники», врачи, психологи и психиатры, учителя, даже — страшно сказать — две сотни священников РПЦ… Вывих плеча хрупкого росгвардейца стал мемом. У здания АП выстроилась огромная очередь из желающих постоять секунду-другую в одиночном пикете. В итоге арестанта выпустили под подписку о невыезде. А о произволе силовиков и реформе судебной системы говорят даже на самом-самом верху.

Но это у любителей вольностей. Глубинный народ тянет на достоевщину, на извечные проклятые вопросы: «Тварь ли я дрожащая или отопление дадут?» Флешмоб «я/мы — отопление» соперничает с «я/мы — Устинов».

Двигаемся от федеральных дел в сторону региональных. На заседании Совета Госдумы решено отложить «на более поздний срок» запланированное на 17 сентября рассмотрение законопроекта Калужской области об установлении новой государственной памятной даты 11 ноября в честь окончания Великого стояния на Угре.

Дело, говорят, не только и не столько в том, что власти Татарстана перестояли калужских коллег. Издание «Бизнес online» даёт понять, что распоряжение закрыть тему поступило, чтобы не создавать прецедент, открывающий «ящик Пандоры». Мол, сделаешь региональный праздник федеральным, и другие захотят. Только успевай потом памятные даты устанавливать.

Тем временем на роскошном калужском стадионе со скромным названием «Арена-Анненки» состоялся первый в стране «цифровой забег». В честь перехода с аналогового телевещания на цифровое. Дистанцию 400 м торжественно осилили городской голова Калуги, министр цифрового развития Калужской области, калужские чиновники, студенты, чьи-то дети и другие официальные лица. Ударили «цифровым забегом» по бездорожью, так сказать.

А теперь — о душевной пользе от поездок (и прогулок) по родному городу. Возвращаюсь на днях с Тарутинской. Синие мосты — о, чудо! — проехал за 15 минут. На Глаголева — чудесная растяжка: «Чисто в городе — чисто на душе!» Всё ведь мучился до этого момента — откуда же грязи столько внутри?! Теперь понял. Отпустило.

Но самые настоящие чудеса — ночью. Пресловутые калужские дороги превратились на прошлой неделе в арену мистических действий. Подробности — в специальном материале этого номера, а я ограничусь несколькими поэтическими зарисовками.

Согласно официальным заявлениям городских джедаев, дорожный ремонт памяти нацпроекта имени БКАД после бегства липецкого подрядчика приостановлен. Однако ночами калужские улицы таинственно покрывались слоем свежего асфальта.

Любители тривиальных сюжетов поговаривают, что по утрам на непонятно кем заасфальтированных участках недоумевающие сотрудники ГИБДД находят одну и ту же записку: «Тимур и его команда».

А ещё, говорят, Чип и Дейл спешат к нам на помощь. Ждём и их. Главное — при таком-то рачительном хозяйствовании — не дождаться бы Неуловимых мстителей…

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе поэтессе Марине УЛЫБЫШЕВОЙ.

- Коней на переправе не меняют. Но мы всем домом меняли обанкротившуюся управляющую компанию на новую. Очень хочется верить, что не получится смена шила на мыло. Хотя вера в то, что управляющие компании умеют хорошо работать, у жильцов нашего дома по улице Суворова, 116, развенчана практически в пух и прах. Опасаемся со всей этой бумажной волокитой остаться без тепла в батареях. Дома — как на Северном полюсе!

— У меня с юности были проблемы с голосом. И вот несколько лет я целенаправленно занимаюсь техникой речи и вокалом. В минувшую пятницу прошёл концерт учеников студии рок-вокала, и я спела песню Элвиса Пресли «Love me tender». Сорвала аплодисменты. Для меня это большая победа над собой.

— И ещё сильное впечатление. Муж вернулся из Йошкар-Олы, раньше этот город назывался Царёвококшайск. Привёз фотографии. Я просто в восторге, как умно застраивался город в последние десятилетия. Сейчас он необычайно красив и отдалённо напоминает то Амстердам, то Флоренцию, то старую Москву. А на центральной площади города часы отбивают время, и на их башне появляются фигуры: сначала — Спаситель на ослике, потом — апостолы. И они стали достопримечательностью не хуже Биг-Бена в Англии.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

28 сентября

100 лет назад в деревне Субботники (ныне — Сухиничский район) родился Василий Никитич Иванцов (28.09.1919–29.12.1990). Окончил 7 классов, работал пастухом в колхозе, затем переехал в Москву, где устроился арматурщиком. В 1939 году Иванцов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С декабря 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Калининском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. В январе 1942 года был ранен.

Иванцов первым из своего подразделения переправился через Западный Буг и в бою уничтожил 4 и взял в плен 2 солдат противника, а затем с высоты огнём прикрывал переправу роты. При форсировании Вислы в районе Магнушева Иванцов переправлялся на головной машине-амфибии. Когда её подбили и она затонула, Иванцов вплавь добрался до западного берега и в бою уничтожил 7 солдат, 2 танка и 2 пулемёта противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии ефрейтор Василий Иванцов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 7264.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!