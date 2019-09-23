Красивая, здоровая и не рожает: калужский минздрав возьмётся за мужчин

В понедельник, 23 сентября, на заседании правительства заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ поинтересовался, как планируют реализовывать проект, посвящённый мужскому здоровью.
- У нас около 12 направлений – маленькие региональные проекты, пилотные проекты, один из них - мужское здоровье. По большому счёту, никто мужским здоровьем не занимался, - рассказал региональный министр здравоохранения Константин БАРАНОВ. - Вопрос возник тогда, когда у нас пошли демографические проблемы. Почему у здоровых, красивых женщин не рождаются дети. Начали обследовать. Женщины здоровы, у мужчин проблемы.
В итоге с ведущими профессорами России собираются разрабатывать тактику по ликвидации этой проблемы.
- Мы отберём группу, в основном трудоспособного возраста, мужчин без жалоб, и отберём большую группу с жалобами, - рассказал Баранов. - Пообследуем, в том числе и на территории НИИ урологии в Москве, но и у нас есть всё необходимое. И выработаем алгоритм профилактики, раннего выявления и лечения мужских неинфекционных болезней. В том же направлении работает женское здоровье, детское здоровье и направление по заболеваниям. Самое главное – профилактика.
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