Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 23 сентября
$ 63.85 0.37
70.60 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Красивая, здоровая и не рожает: калужский минздрав возьмётся за мужчин

23.09.2019 14:46 8 1422 Елена Французова
Красивая, здоровая и не рожает: калужский минздрав возьмётся за мужчин

В понедельник, 23 сентября, на заседании правительства заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ поинтересовался, как планируют реализовывать проект, посвящённый мужскому здоровью.

- У нас около 12 направлений – маленькие региональные проекты, пилотные проекты, один из них - мужское здоровье. По большому счёту, никто мужским здоровьем не занимался, - рассказал региональный министр здравоохранения Константин БАРАНОВ. - Вопрос возник тогда, когда у нас пошли демографические проблемы. Почему у здоровых, красивых женщин не рождаются дети. Начали обследовать. Женщины здоровы, у мужчин проблемы.

В итоге с ведущими профессорами России собираются разрабатывать тактику по ликвидации этой проблемы.  

- Мы отберём группу, в основном трудоспособного возраста, мужчин без жалоб, и отберём большую группу с жалобами, - рассказал Баранов. - Пообследуем, в том числе и на территории НИИ урологии в Москве, но и у нас есть всё необходимое. И выработаем алгоритм профилактики, раннего выявления и лечения мужских неинфекционных болезней. В том же направлении работает женское здоровье, детское здоровье и направление по заболеваниям. Самое главное – профилактика.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: общество здравоохранение
Еще новости из рубрики «Общество»

Земля мосальская: Счастлив тот, кто счастлив своей работой! 23.09.2019 09:04

Как отмечали свадьбу в Калужской губернии 22.09.2019 21:30

Как цветоводы, овощеводы и садоводы померились урожаем 21.09.2019 21:30

«Немцы собирали вшей и кидали в мать со словами: «Сталин, пей!» 20.09.2019 21:30

Не хлебом единым: Гагарин в ракете-плюшке, Тургенев на фоне баранок и книга из теста 20.09.2019 10:40

Народные новости
1034 19
Pushnoj
3674 7
nalya
2196 9
Grafinya

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 24 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
вт 24 сентября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
сб 28 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

вт 24 сентября, 11:00
Дюймовочка
Калужский областной театр юного зрителя
ср 25 сентября, 11:00
Спектакль «Золушка»
Калужский областной театр юного зрителя
чт 26 сентября, 18:30
Спектакль "Очень простая история"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 28 сентября, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол

Концерты

ср 25 сентября, 19:00
КМСО им. С. Т. Рихтера и Манца Измайлова
Филармония
ср 25 сентября, 19:00
Вечер органной музыки
Дом музыки
пт 27 сентября, 19:00
Chino Laborde и Solo Tango orquesta
Дом музыки
чт 26 сентября, 19:00
Ирина Шведова. Юбилейный концерт "Родом из детства"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Птичий дозор
Побег из джунглей
Тайна печати дракона
Дорогой папа
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» проходит в Калужской области в международном формате

Калужане установили тысячу видеокамер от «Ростелекома»

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.